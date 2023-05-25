Накашима обыграл Пола и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе
Американец Брэндон Накашима обыграл соотечественника Томми Пола в четвертьфинале турнира ATP в Лионе (Франция) — 6:3, 7:6 (7:4).
За выход в финал Накашима сыграет с победителем пары Феликс Оже-Альяссим (Канада, 1, WC) — Артур Филс (Франция, WC).
Лион (Франция)
Турнир ATP Open Parc Auvergne-Rhone-Alpes Lyon
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Брэндон Накашима (США, 8) — Томми Пол (США, 3) — 6:3, 7:6 (7:4)
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