Димитров вышел в полуфинал турнира в Женеве
Болгарин Григор Димитров обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира ATP в Женеве (Швейцария) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4. Матч длился 2 часа 46 минут.
Димитров вышел в полуфинал и сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.
Женева (Швейцария)
Турнир ATP Gonet Geneva Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4
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