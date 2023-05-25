Теннис
ATP
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Игры
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 18:08

Димитров вышел в полуфинал турнира в Женеве

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Болгарин Григор Димитров обыграл австралийца Кристофера О`Коннелла в четвертьфинале турнира ATP в Женеве (Швейцария) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4. Матч длился 2 часа 46 минут.

Димитров вышел в полуфинал и сыграет с американцем Тэйлором Фритцем.

Женева (Швейцария)

Турнир ATP Gonet Geneva Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Григор Димитров (Болгария, 4, WC) — Кристофер О`Коннелл (Австралия) — 6:7 (5:7), 7:5, 6:4

Григор Димитров
0
Читайте также
Монсон перестал быть гражданином США: «Теперь я только россиянин»
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Маррэй стал рыцарем
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
В женском теннисе сменилась власть
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Черундоло обыграл Дрейпера и вышел в полуфинал турнира ATP в Лионе
Новости
RSS RSS
Все новости