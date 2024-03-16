Алькарас рассказал, что ему было сложно сконцентрироваться на матче со Зверевым после нашествия пчел

Испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал ситуацию с нашествием пчел во время их матча с немцем Александром Зверевым в 1/4 финала турнира в Индиан-Уэллсе.

«Когда мы вышли на корт, в углу было несколько пчел, и это нас беспокоило. Мы не смогли возобновить игру. Когда мы все же решили продолжить и посмотреть, как дальше все будет складываться, я отбил мяч, и вокруг меня снова оказались пчелы, поэтому я не мог сосредоточиться на мяче, я был сосредоточен на пчелах и старался держаться от них подальше. Вот почему мы останавливались еще несколько раз, прежде чем матч окончательно возобновился. Потом я увидел, что пчел больше нет, всего несколько, и старался больше не думать о них», — заявил спортсмен.

После возобновления матча Алькарас одержал победу над Зверевым со счетом 6:3, 6:1. В полуфинале турнира испанец сыграет против итальянца Янника Синнера. Встреча между ними пройдет 16 марта и начнется в 23.30 по московскому времени.