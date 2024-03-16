Синнер сыграет с Алькарасом в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе 16 марта

Третья ракетка мира Янник Синнер сыграет со вторым номером мирового рейтинга Карлосом Алькарасом в полуфинале турнира серии «мастерс» в Индиан-Уэллсе в субботу, 16 марта. Время начала матча — 23.30 по московскому времени.

В прямом эфире трансляцию игры Синнер — Алькарас можно бесплатно посмотреть в социальной сети «ВКонтакте».

В 1/4 финала турнира итальянец выбил из борьбы чеха Иржи Легечку, матч завершился со счетом — 6:3, 6:3. В четвертьфинале испанец победил немца Александра Зверева в двух сетах — 6:3, 6:1.

Вторая ракетка мира — действующий чемпион «мастерса» в Индиан-Уэллсе.

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