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Сегодня, 12:08

Синнер: «Моя мечта — стать первой ракеткой, и я буду стараться изо всех сил»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Итальянский теннисист Янник Синнер хочет стать первой ракеткой мира.

«Я не люблю говорить о рейтинге. Я просто стараюсь быть счастливым на корте и совершенствоваться как игрок. Это единственное, что я могу контролировать. А все остальное — неконтролируемое. Так что я счастлива, что на данный момент занимаю четвертое место. Конечно, моя мечта — стать первой ракеткой, и я буду стараться изо всех сил», — приводит слова Синнера Eurosport.

22-летний итальянец на данный момент занимает четвертое место в рейтинге ATP, что является его наивысшей позицией. Ранее Синнер стал победителем Открытого чемпионата Австралии, обыграв в финале Даниила Медведева.

Теннис
Янник Синнер
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