Медведев опубликовал фото с тортом с празднования дня рождения
Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фотографию с празднования своего дня рождения.
11 февраля спортсмену исполнилось 28 лет. Он поделился снимком с дня рождения в социальных сетях.
Фото Соцсети
Медведев занимает третье место в обновленном рейтинге ATP. Отрыв от идущего четвертым Янника Синнера составляет 695 очков. При этом по итогам недели Медведев потеряет 500 очков из-за отказа защищать титул на турнире в Роттердаме.
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