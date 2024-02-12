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12 февраля, 19:48

Медведев опубликовал фото с тортом с празднования дня рождения

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Даниил Медведев.
Фото Reuters

Российский теннисист Даниил Медведев опубликовал фотографию с празднования своего дня рождения.

11 февраля спортсмену исполнилось 28 лет. Он поделился снимком с дня рождения в социальных сетях.

Фото Соцсети

Медведев занимает третье место в обновленном рейтинге ATP. Отрыв от идущего четвертым Янника Синнера составляет 695 очков. При этом по итогам недели Медведев потеряет 500 очков из-за отказа защищать титул на турнире в Роттердаме.

Теннис
Даниил Медведев
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