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Сегодня, 13:01

Алексей Селиваненко считает, что Карацеву в этом сезоне не хватает уверенности в себе

Артем Бухаев
Корреспондент
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Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко отреагировал на поражение Аслана Карацева от Кэмерона Норри на турнире АТР в Стокгольме.

«Аслану удалось вырвать первый сет на тай-брейке, но, к сожалению, дальше он не смог закрепить преимущество. Камерон в этом году играет очень удачно и чтобы его обыгрывать, надо играть на максимуме своих возможностей на протяжении всего матча. К сожалению, Аслана не хватило на трехчасовой поединок, хотя по ходу игры он показывал, что способен играть на победу», — цитирует Селиваненко «РБ Спорт».

Он отметил, что россиянину, вероятно, не хватает уверенности в себе.

Аслан Карацев проиграл во втором круге турнира в Стокгольме британцу Кэмерону Норри со счетом 7:6 3:6 4:6.

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