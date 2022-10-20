Хачанов проиграл американцу Корде во втором круге турнира в Антверпене
Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Антверпене (Бельгия).
Во втором круге Хачанов уступил американцу Себастьяну Корде в двух сетах — 5:7, 6:7 (9:11).
В четвертьфинале Корда встретится с японцем Йосихито Нисиокой.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 648 130 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Себастьян Корда (США) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 7:5, 7:6 (11:9)
Новости