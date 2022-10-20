Хачанов проиграл американцу Корде во втором круге турнира в Антверпене

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Российский теннисист Карен Хачанов не смог выйти в четвертьфинал турнира ATP в Антверпене (Бельгия).

Во втором круге Хачанов уступил американцу Себастьяну Корде в двух сетах — 5:7, 6:7 (9:11).

В четвертьфинале Корда встретится с японцем Йосихито Нисиокой.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 648 130 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Себастьян Корда (США) — Карен Хачанов (Россия, 4) — 7:5, 7:6 (11:9)