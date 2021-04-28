Александр Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
19:33
Шестая ракетка мира, немец Александр Зверев, обыграл литовца Ричардаса Беранкиса, занимающего 89-ю строчку рейтинга ATP, со счетом 6:2, 6:4 во втором круге турнира в Мюнхене.
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:2, 6:4
Каспер Рууд (Норвегия, 2) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:3, 6:2
Джон Миллмэн (Австралия, 8) — Гвидо Пелья (Аргентина) — 4:6, 2:0 отказ 2-го игрока
Илья Ивашко (Белоруссия, Q) — Маккензи Макдональд (США, Q) — 6:7 (7:9), 6:1, 6:2
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