Чилич сыграет с Андерсоном за выход в полуфинал турнира в Эшториле

Хорватский теннисист Марин Чилич во втором круге турнира категории ATP-250 в Эшториле одолел португальца Нуну Боржеша.

В поединке за выход в полуфинал соревнований Millennium Estoril Open Чилич померится силами с южноафриканцем Кевином Андерсоном, прошедшим испанца Роберто Карбальеса Баэну.

Эшторил (Португалия)

Турнир ATP Millennium Estoril Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Марин Чилич (Хорватия, 6) — Нуну Боржеш (Португалия, Q) — 6:7 (5:7), 6:4, 6:4

Кевин Андерсон (ЮАР) — Роберто Карбальес Баэна (Испания, LL) — 6:3, 7:6 (7:4)

Алехандро Давидович (Испания, 8) — Жереми Шарди (Франция) — 6:1, 6:2

Уго Умбер (Франция, 3) — Марко Чеккинато (Италия) — 6:4, 3:6, 6:3