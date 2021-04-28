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Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене

16:59
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Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира в Мюнхене обыграл литовца Рикардаса Беранкиса со счетом 6:2, 6:4.

Встреча продолжалась 1 ча 27 минут. Немец сделал 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-понтов.

В четвертьфинале турнира Зверев встретится с победителем матча Илья Ивашка (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).

Мюнхен (Германия)

Турнир ATP BMW Open

Призовой фонд 419 470 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Александр Зверев (Германия, 1) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:2, 6:4

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