Зверев вышел в четвертьфинал турнира в Мюнхене
16:59
Немецкий теннисист Александр Зверев во втором круге турнира в Мюнхене обыграл литовца Рикардаса Беранкиса со счетом 6:2, 6:4.
Встреча продолжалась 1 ча 27 минут. Немец сделал 6 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 5 из 12 брейк-понтов.
В четвертьфинале турнира Зверев встретится с победителем матча Илья Ивашка (Болгария) — Маккензи Макдональд (США).
Мюнхен (Германия)
Турнир ATP BMW Open
Призовой фонд 419 470 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Александр Зверев (Германия, 1) — Рикардас Беранкис (Литва, LL) — 6:2, 6:4
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