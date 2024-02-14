Бублик проиграл Раоничу во втором круге турнира в Роттердаме
Представляющий Казахстан Александр Бублик проиграл канадцу Милошу Раоничу во втором круге турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды) — 4:6, 4:6.
Матч длился 1 час 15 минут.
Раонич сыграет в третьем круге с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия)/Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).
Роттердам (Нидерланды)
Турнир ATP ABN AMRO Open
Призовой фонд 2 134 985 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Милош Раонич (Канада) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:4, 6:4
Новости