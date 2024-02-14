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14 февраля, 17:09

Бублик проиграл Раоничу во втором круге турнира в Роттердаме

Руслан Минаев
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Представляющий Казахстан Александр Бублик проиграл канадцу Милошу Раоничу во втором круге турнира ATP в Роттердаме (Нидерланды) — 4:6, 4:6.

Матч длился 1 час 15 минут.

Раонич сыграет в третьем круге с победителем матча Гаэль Монфис (Франция) — Янник Синнер (Италия)/Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Милош Раонич (Канада) — Александр Бублик (Казахстан, 8) — 6:4, 6:4

Теннис
Александр Бублик
Милош Раонич
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