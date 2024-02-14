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14 февраля, 18:56

Сафиуллин проиграл Руне в первом круге турнира в Роттердаме

Руслан Минаев
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Роман Сафиуллин.
Фото Reuters

Россиянин Роман Сафиуллин проиграл датчанину Хольгеру Руне в первом круге турнира в Роттердаме — 4:6, 6:2, 1:6.

Матч длился 1 час 55 минут. Сафиуллин сделал за игру 9 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 из 8 брейк-пойнтов. У Руне — 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 3 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

Во втором круге Руне сыграет с Александром Шевченко (Казахстан).

Роттердам (Нидерланды)

Турнир ATP ABN AMRO Open

Призовой фонд 2 134 985 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Хольгер Руне (Дания, 3) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:4, 2:6, 6:1

Теннис
Роман Сафиуллин
Хольгер Руне
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