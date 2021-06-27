Министр спорта РФ Матыцин поздравил Кацмана и Гребнева с победой на чемпионате Европы по настольному теннису

В воскресенье, 27 июня, на чемпионате Европы по настольному теннису в Варшаве российские спортсмены Лев Кацман и Максим Гребнев завоевали золотые медали.

В финале россияне обыграли польско-бельгийский дуэт Якуб Дияс / Седрик Нюйтинк со счетом 3-1 (12:10, 11:8, 8:11, 11:7).

Российские спортсмены впервые в истории стали чемпионами Европы по настольному теннису в парном разряде.

«Поздравляю Льва Кацмана и Максима Гребнева с исторической победой на чемпионате Европы! Оба наших спортсмена очень молоды — Льву Кацману 20 лет, а Максиму Гребневу — 19. Уверен, впереди их ждет немало красивых побед. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров и специалистов сборной команды России, президента Европейского союза настольного тенниса Игоря Левитина и президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова. Надеюсь, победа на чемпионате Европы станет для сборной России первым шагом на пути к возвращению в лидеры настольного тенниса на международной арене», — отметил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин.