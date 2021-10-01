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Сборная России гарантировала бронзовые медали командного чемпионата Европы по настольному теннису

13:45

Мужская сборная России по настольному теннису в четвертьфинале чемпионата Европы обыграла австрийцев со счетом 3:2.

Таким образом, россияне вышли в полуфинал турнира и гарантировали себе как минимум бронзовые медали. В 1/2 финала Россия встретится с победителем матча Румыния — Швеция.

Чемпионат Европы по настольному теннису проходит в Румынии и завершится 3 октября.

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Сергей Разин все материалы автора

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