Сборная России впервые в истории выиграла чемпионами Европы по настольному теннису в парном разряде
19:25
Российские теннисисты Лев Кацман и Максим Гребнев впервые в истории выиграли чемпионат Европы по настольному теннису в парном разряде.
В финале они обыграли польско-бельгийский дуэт Якуба Дияса и Седрика Нюйтинка. Матч завершился по итогу четырех партий со счетом 12:10, 11:8, 8:11, 11:7.
Бронзовые медали завоевали венгры Адам Суди и Нандо Эчеки, а также Тиагу Аполония и Жоау Монтейру из Португалии.
Ранее лучшим результатом российских спортсменов становился выход в финал.
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