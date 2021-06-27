Сборная России впервые в истории выиграла чемпионами Европы по настольному теннису в парном разряде

Российские теннисисты Лев Кацман и Максим Гребнев впервые в истории выиграли чемпионат Европы по настольному теннису в парном разряде.

В финале они обыграли польско-бельгийский дуэт Якуба Дияса и Седрика Нюйтинка. Матч завершился по итогу четырех партий со счетом 12:10, 11:8, 8:11, 11:7.

Бронзовые медали завоевали венгры Адам Суди и Нандо Эчеки, а также Тиагу Аполония и Жоау Монтейру из Португалии.

Ранее лучшим результатом российских спортсменов становился выход в финал.