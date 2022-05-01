Интервью с пловчихой Марией Темниковой — о Токио, будущем и антиутопиях.

Чемпионат России в обычное время — возможность выбрать спортсменов в сборную. «Билеты в Токио» разыгрывались в Казани, там же, где турнир проходил и сейчас. Больше всего споров накануне Игр-2020 вызвали итоги женского брасса, ведь в ключевой для себя дисциплине — 200 метров — на ОИ не смогла отобраться чемпионка мира Юлия Ефимова. Она была третьей, в то время как выиграла Евгения Чикунова, а Мария Темникова стала второй. Последнюю третировали что фанаты, что пресса. Ходили разговоры о целесообразности отбора по спортивному принципу и необходимости пересмотреть итоги квалификации. В интервью «СЭ» Темникова рассказала о том, как пережила эти непростые для себя дни, рассказала, что думает о будущем спорта в России, и о своих увлечениях философской литературой.

Мария Темникова. Фото Global Look Press

Спортсмены сейчас должны быть готовы ко всему — время такое

— Как в целом оцените для себя итоги этого чемпионата России?

— В целом все хорошо. Довольна сотней, на 200 не получилось реализовать до самого конца задуманное. Я была способна показать результат гораздо серьезнее. Но в призах — уже хорошо, я рада этому. В связи со здоровьем пропустила пару месяцев подготовки. Но для меня это было своеобразным отдыхом после Олимпиады. Длительного отдыха не было, а тут я смогла немного переключиться. Учитывая все обстоятельства, итоги неплохие, но, понятное дело, можно и лучше.

— Что со здоровьем? Переболели коронавирусом?

— Нет. Были небольшие проблемы личного характера. Но сейчас главное — уже все хорошо, я работаю, настраиваюсь на быстрые секунды.

— То есть в Казани на проектные мощности выйти не удалось?

— Нет, конечно, я показала неплохой результат, но это было далеко от моего максимума. Могу больше и буду стремиться.

— С точки зрения мотивации подготовка к этому чемпионату России изменилась? Все-таки совсем другие сейчас вводные.

— После Олимпиады был небольшой моральный спад. Но там было очень много стартов сразу после Игр, и практически без отдыха. Я участвовала в заплывах ISL (International Swimming League), это тоже немного выбило меня из графика. Но я добила там свои цели. Потом Новый год, небольшой отдых. Поправляла здоровье. Нормально подготовиться к ЧР в Казани на самом деле не хватило времени. Но так как был отдых, морально я перезагрузилась, восстановилась и сейчас прекрасно себя чувствую. И начинаю подготовку уже к другим стартам.

— То есть текущая ситуация в спорте и в мире на вас никак не повлияла? Все-таки FINA пока не дает веских поводов для оптимизма.

— Мы же спортсмены, должны быть готовы ко всему. То ковид, то политика. В непростое время мы живем, прямо скажем. Но нужно работать дальше, готовиться к тому, что есть. Подстраиваться под обстоятельства.

— Есть спортсмены, которые определяют для себя некие красные черты. К примеру, ситуация не разрешается до конца года либо до Олимпиады в Париже — надо думать о том, как перестраивать жизнь. Для себя видите такие крайние моменты?

— Я размышляю об этом, но стараюсь лишнего не загоняться. Тренируюсь, пока у меня это получается, пока есть мотивация работать. Я не строю так далеко планы, потому что сейчас такая ситуация в мире, что в принципе невозможно планировать. Не знаешь, что будет завтра, не то что через год или несколько лет. Будет Олимпиада или нет. Все постоянно меняется, всякое бывает... И нужно относиться к этому проще, уметь адаптироваться. В общем, как будет, так будет. Принимаю решение по факту.

Мария Темникова. Фото Global Look Press

Полгода до и после Олимпиады — это совершенно особенная жизнь

— Как оцените общий уровень сейчас конкуренции в женском брассе, уровень сборной? Есть ощущение, что вы вполне можете выступать только внутри России и оставаться на высшем уровне, не оглядываясь на мировые результаты.

— Всегда интересно, что в мире происходит. Слежу за всеми результатами, смотрю, кто как прогрессирует. Мы столько времени уже плаваем, почти все друг друга отлично знаем. Внутри страны у нас отличная конкуренция, но интересно, как и в других странах развивается плавание, как девочки плывут, добиваются результатов. Я стараюсь не пропускать большие соревнования, за всем слежу, все смотрю.

— Кстати, перед началом этого чемпионата руководство Всероссийской федерации плавания предлагало сравнивать результаты россиян, показанные в том числе на ЧР, с результатами лучших иностранных спортсменов и премировать отличившихся, показавших лучшее время сезона. Как вы для себя оцените такие инициативы, насколько это справедливо в условиях разных бассейнов?

— Это уже решать не мне, а руководству федерации. Как нас оценивать — их вопрос.

— У вас часто именно чемпионаты России проходят удачно. Проще настраиваться на них в сравнении с международными результатами, меньше давления ощущаете?

— Нет, не скажу, что меньше давления. Примерно так же, одинаково волнительно и на всероссийских стартах, и на чемпионате мира, Олимпиаде. Везде свои нюансы.

— И все же лучшие секунды вы показываете на внутреннем уровне, а не международном. С чем это связываете?

— Не всегда так. Пару раз бывало, соглашусь. Но это были не психологические, а скорее технические ошибки, с которыми я стараюсь бороться. С тренером обсуждаем, решаем этот вопрос. Где какие пробелы были, как их грамотно можно убрать.

— То есть это не ментальный вопрос?

— Точно нет. На Олимпийских играх, возможно, до, и правда было на меня оказано некое давление... Но к самому старту я подошла в правильном настрое, смогла собраться. Когда я выхожу на старт, я головой всегда готова, в полной боевой готовности.

— О каком давлении идет речь? Это связано с многочисленными разговорами после предолимпийского ЧР, когда распределяли, кого на какие дистанции определить?

— До меня доходили эти разговоры, конечно. Читала об этом, слышала. Как правило, никак не реагировала, старалась об этом не думать. Но это было обманчивое ощущение, уже после Олимпиады я поняла, что вся эта ситуация морально на меня давила. Было непросто, в какие-то моменты даже обидно. Но в целом отношусь абсолютно спокойно. Было и было. Решаем все равно не мы, а тренеры, федерация. Как будет, так и будет, наше дело тренироваться и выступать, показывать результат.

— Что конкретно обижало? Писали в соцсетях?

— Многие спрашивали, кто достоин плыть, кто недостоин. Но у нас такой спорт, что все решают секунды. Все понятно и прозрачно. Если ничего не менять, то не о чем даже разговаривать.

— С хейтом сталкивались?

— Я особо ничего не смотрела, не читала. Так, разве что кто-то подойдет, обсудит. В интернет не заходила.

— Какие в целом у вас отношения с конкурентками по сборной? С Юлией Ефимовой, с Евгенией Чикуновой и другими девушками в брассе.

— Хорошие, рабочие отношения. У нас очень дружная команда на самом деле, со всеми девушками.

— То есть даже эти истории отбора никак не повлияли на ваши отношения?

— Нет, все профессионально, спокойно относятся к этому. Опять же, споры бесполезны — за нас все решают секунды. А мы все прекрасно друг с другом общаемся. К тому же у нас такая сильная команда, растем потихоньку.

— Что в общем запомнилось по итогам Олимпиады в Токио? Достаточно необычные Игры были, с множеством своих нюансов.

— Соглашусь, долгий был период после этой Олимпиады, когда пыталась сама для себя осознать, что это было, что случилось. Вроде бы и праздник, и большая работа на пути к этим Играм была сделана. На пути к мечте. И подводилась к ним правильно, казалось бы. Делала абсолютно все, что нужно, работу над ошибками провели, большую простартовку. Это не неделя, которая была на Олимпиаде, это полгода до и полгода после — совершенно особенной жизни, направленной на одну цель. Полное опустошение, тяжелый был год. Было трудно, скажу честно, не все задачи были выполнены. Рассчитывала на другой результат. Но в целом я этот путь преодолела, так что могу сама собой быть довольна. Надеюсь, что извлеку из этой ситуации правильные уроки. Буду сильнее и быстрее.

— Жесткие ковидные ограничения никак не повлияли на подготовку?

— Нет, абсолютно. Стараемся готовиться ко всему, не обращать внимания.

Читаю книги по антиутопии — «Атлант расправил плечи»

— Чем занимаетесь в свободное время?

— Я очень люблю читать, увлекаюсь историей и философией. Рисую, гуляю... Ничего особенного.

— Что читаете? В частности, по истории.

— Люблю все, начиная от Древней Греции до современных событий, изучаю все, закрываю для себя разные этапы, периоды. Интереснее всего узнавать, как мыслили люди, что стало причиной для тех или иных событий. Начинала я с Платона, потом увлеклась Аристотелем. Сейчас на столе Декарт. Постепенно все изучаю, циклами. Антиутопии также очень нравятся. Айн Ренд, например. «Атлант расправил плечи».

— Есть с кем обсудить такие книги в сборной? Антиутопии и философы Древней Греции — это достаточно серьезно.

— У нас другие темы с ребятами, есть о чем поговорить. Не углубляемся в такие темы друг с другом. Но общаемся хорошо.

— Петербург — замечательный город. Где больше всего любите гулять?

— Невский проспект, само собой. Казанский собор, канал Грибоедова, храм Спаса на Крови. Этот квартал. Набережные. В целом весь центр Питера потрясающий.

— В Казани уже далеко не в первый раз. Удалось пройтись по городу?

— Разумеется. Каждый раз, когда приезжаю, выхожу гулять с большим удовольствием, все так чисто и красиво. Глаз радуется. Я на самом деле ведь и учусь здесь, поэтому Казань для меня тоже родной город.

Мария Темникова

Родилась 17 ноября 1995 года

Чемпионка Европы, неоднократный призер чемпионов Европы, бронзовый призер Универсиады, чемпионка юниорского первенства Европы, чемпионка России, неоднократный призер чемпионатов России.