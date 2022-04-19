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Мовсар Евлоев: «Последняя книга, которую прочитал, — «451 градус по Фаренгейту». Сильная»

Евлоев рассказал о последней прочитанной книге
Никита Горшенин
Корреспондент
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Боец полулегкого веса UFC Мовсар Евлоев рассказал о последней прочитанной книге.

«То, что мусора много [среди книг], это, конечно, понятно, но есть очень много классики, которая не нуждается в представлении. Миллион человек прочитали уже, прокомментировали, оценили, и ты можешь со спокойной душой читать и не прогадаешь. Я считаю, что нужно читать. Хотя я очень редко в последнее время читаю. Последняя книга, которую я прочитал. — «451 градус по Фаренгейту». Сильная. Сильная книга», — сказал Евлоев на подкасте AIGA OFFICIAL.

«451 градус по Фаренгейту» — роман-антиутопия Рэя Брэдбери, изданный в 1953 году. Роман описывает тоталитарное общество близкого будущего, в котором книги находятся под запретом.

Евлоев 4 июня подерется с Дэном Иге на UFC Fight Night.

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