Лидеры не в форме и ждут Игр дружбы. В каком настроении российские пловцы?

Евгений Рылов провалил соревнования в Казани, а Климент Колесников хочет выйти на максимум к лету.

В Казани завершился чемпионат России по плаванию. В эпоху международной изоляции отношение к национальным стартам кардинально изменилось. Теперь ЧР — не промежуточное звено перед чемпионатом мира, а едва ли не важнейший турнир сезона. Атмосфера вокруг соревнований теперь сильно отличалась от чемпионатов прошлых лет. Разговоры шли прежде всего не о конкретных местах и секундах, а о мотивации работать дальше и мнениях о будущем спорта. В целом настроение в сборной нормальное, но есть спортсмены, которые уже задумываются о завершении карьеры. Какие варианты есть их сохранить?

Рылов не смог подготовиться к ЧР в должной мере

Евгений Рылов будет главной звездой ЧР по плаванию в Казани — это было ясно задолго до начала соревнований. Поспорить с ним могла только Юлия Ефимова и то только в плане медийной известности, но никак не по статусу. Правда, обидно, что разговоры во Дворце водных видов Республики Татарстан шли не о рекордах двукратного олимпийского чемпиона, а о факте участия Рылова в турнире. Евгения дисквалифицировали FINA на девять месяцев. По нелепой ошибке пресс-службы международной организации в изначальном варианте новости о санкциях можно было решить, что Рылову нельзя выступать даже на национальных стартах. Юристы Всероссийской федерации плавания уточнили, что это не так, и Рылова все же допустили. Правда, FINA хоть и признали свою ошибку, все же провели внутреннее расследование по делу Евгения.

Как итог — ни Рылову, ни ВФП ничего за приезд пловца в Казань не будет. Однако настроение у нашего чемпиона было неважное, как и форма. Евгений стал четвертым на 50-ке, третьим на сотке, а финал на 200 и вовсе пропустил (хотя выиграл квалификацию). Прямо скажем, так себе результат для спортсмена его уровня. Неудачи Рылов списывал на состояние здоровья, а руководство сборной — на околоспортивные передряги. «Жене нелегкое бремя пришлось нести за несколько дней до начала чемпионата России, — сказал президент ВФП Владимир Сальников. — Уверен, что у него есть все возможности вернуться в свою наилучшую форму. На тех турнирах, которые планируются в этом году, он будет выступать». По словам Сальникова, после Олимпиады в Токио Рылов перешел на щадящий тренировочный режим и пропустил множество подготовительных циклов. Поэтому требовать от него максимума сейчас — наивно.

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То же самое можно сказать о другой нашей суперзвезде — Клименте Колесникове. Двукратный призер Игр в Токио приехал в Татарстан в отличие от Рылова без приключений, но внимание СМИ к нему было не меньшим. Идеальным выступление Климента не назвать, но достойным вполне. Пришел, увидел и победил — три дистанции и три победы. Помимо основной для себя спины Колесников продолжает тренировать кроль и показывает неплохие секунды на сверхкоротких дистанциях. Сам для себя он оценивает работу вольным стилем как наиболее сейчас приоритетную. Лучшего результата достичь помешали последствия болезни — полноценно тренироваться Колесников начал только за несколько недель до поездки на ЧР. На свои проектные мощности москвич планирует выйти к лету, когда по прошлым планам должна была быть поездка на ЧМ в Будапешт. Теперь снова Казань — международные Игры дружбы.

В качестве альтернативы соревнованиям в Венгрии и других странах мира (на международные старты нас не допустят в водных видах вплоть до конца 2022 года) предлагаются три этапа турниров в Татарстане. На них будут не только российские спортсмены и ребята из стран СНГ. Уже сейчас говорят о представителях Карибского бассейна, Китае и Азии. Планируется и призовой фонд. Конкретных цифр не называют, но говорят о значительных суммах. Правда, спортсмены все равно мечтают о ЧМ и ОИ. «Хотелось бы видеть конкретную информацию, что через девять месяцев нас допустят до международных стартов... Вы поймите, мне не 15 лет, чтобы я могла всю жизнь выступать только по чемпионатам России. Нет, это не так. Чемпионаты России — это, конечно, хорошо, но хочется чего-то большего», — сказала призер Европы Ника Годун.

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Ника не скрывает своего настроения — если до конца года не будет понятно, допустят нас до Олимпиады в Париже или нет, она задумается о завершении карьеры. А вот тот же Колесников пытается храбриться. «Мотивация есть, конечно. Нас же не до конца жизни дисквалифицировали. Не скажу, что надежда, но мысли о том, что буду выступать на других соревнованиях, международных в том числе, на которые нас допустят, надеюсь, мотивирует заниматься», — сказал Климент. И все же есть и позитивные моменты. Один из них — это секунды Владислава Гринева, показавшего лучший результат по сезону. Гринев обошел самого Калеба Дрессела — семикратного олимпийского чемпиона.

Единственный вариант, который позволит сейчас нашим лучшим пловцам сохранить международную конкуренцию, — это заочное соревнование секундомеров. Собственно, те проекты онлайн-стартов, которые так до конца и не были реализованы в пандемию, есть все основания организовать сейчас. Пусть и без ведома других участников. Федерация обещает отдельно премировать собственных рекордсменов и чемпионов мира — ребят, показавших результаты лучше, чем иностранцы на мировой арене. Гонка началась, пока Гринев обыгрывал Дрессела, рекорд Колесникова побил американец Хантер Арсмстронг. Будут сравнивать результаты и внутрироссийского рейтинга — участников внутренних стартов с нашими легионерами, которые до Казани не доехали. Но Владимир Морозов, Андрей Минаков и Анастасия Кирпичникова обещали быть на Играх дружбы или летней Спартакиаде. По Юлии Ефимовой все сложнее. Она наконец-то вышла на связь с тренерским штабом, но о своих планах не говорит. Весьма вероятно, что зависят они сейчас не только от ее личных пожеланий.