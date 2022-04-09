Ефимова отказывается ехать на чемпионат России и радуется жизни в США? Увидим ли мы еще звезду брасса?

Символ нашего плавания может завершить карьеру.

Совсем скоро в Казани стартует чемпионат России по плаванию. В условиях временного отстранения нашей сборной от международных стартов турнир будет ключевым для российских спортсменов. Но как оказалось не все спешат выступать и тренироваться. К примеру, лидер женской сборной и самый звездный ветеран команды Юлия Ефимова осталась вне заявки на чемпионат. Более того, она не выходит на связь с тренерским штабом сборной. С учетом возраста Ефимовой и неясных ближайших перспектив для нашей сборной, неизвестно продолжит Юлия карьеру в принципе или нет. И собирается ли возвращаться в Россию из Америки, где у нее уже давно сложился комфортный быт?

Ефимовой изначально разрешили не приезжать в Казань

Когда только начались первые трудности в связи с санкциями, руководство Всероссийской федерации плавания сразу обозначило — мы с пониманием относимся к желанию спортсменов отдохнуть и перезагрузиться. Отдельно проговорили о пловцах, которые встретили текущую ситуацию за рубежом. «Спортсмены, которые в настоящее время находятся за пределами страны, освобождены от участия в чемпионате России, — сказал в беседе с «СЭ» пару дней назад Владимир Сальников. — Они могут предоставить свои результаты за определенный период для фиксации во всероссийском рейтинге. Необходимости приезжать сюда сейчас нет. Такая возможность предоставлена и Ефимовой. Как она ей воспользуется — это ее дело». Юлии физически будет не так уж и просто добраться до столицы Татарстана, поскольку авиасообщение с большинством стран Запада сейчас для российских самолетов ограничено. Так что в ВФП изначально не сильно делали ставку на Юлию.

Удивляет другое — федерация не может выйти со спортсменкой на связь. «Действительно ли Ефимова не поедет на чемпионат России в Казань? С такими вопросами общайтесь к Юлии, — ответил нашему изданию главный тренер сборной Сергей Чепик. — Я не могу вам сейчас ничего ответить. Ефимова до сих пор не выходила на связь со Всероссийской федерацией плавания». Напрягают и слова Владимира Сальникова. «Ефимова занимается своими делами, абсолютно не с кем не выходит на связь. Поэтому Юлии нет в заявке на чемпионат России в Казани, — заметил Владимир Валерьевич. — Она никому ничего не сказала, заявку не подала — значит не участвует». Завершит она карьеру или продолжит Сальников ответить не решился — у него такой информации нет. Президент ВФП отметил, что сказать о своем будущем наверняка может только сама Ефимова. А от нее мы видим пока только радостные фото с пляжей США. Наверное, имеет право. Но почему не связаться с федерацией и не рассказать о своих планах?

Юлии сейчас нет большого резона поддерживать спортивную форму

Изначально планы продолжить работу в большом спорте у Юлии были. Перед Олимпиадой в Токио она говорила, что поездка в Японию может стать финальным аккордом ее карьеры. Но либо неудачные Игры, либо соревновательный драйв ее переубедили, и она стала готовится к Парижу 2024. По крайней мере официальная новая цель у Ефимовой Олимпиада во Франции. Ведь мечта остается прежней — выиграть олимпийское золото. По всем остальным показателям Юлия лучшая в стране, и только первого места на Играх не хватает чтобы перейти из категории великих в величайшую. «Мне не хочется заканчивать карьеру на такой ноте. Нужна позитивная точка. Поэтому я еще годик попробую взять», — говорила Ефимова на зимнем чемпионате страны, который также проходил в Казани. На сегодняшний день это последний старт спортсменки, от чемпионата мира по короткой воде она отказалась.

Любопытно узнать о причине пропуска турнира в Абу-Даби — Юлия не хотела ехать на соревнования без своего отца, а он в Эмираты полететь с ней не смог. С таким подходом ожидать от Ефимовой можно вообще чего угодно. В этом году в ее планах был чемпионат мира на длинной воде, который пройдет летом в Будапеште. Но, судя по всему, шансы увидеть там сборную России очень невелики. И в таком случае какой смысл сейчас Ефимовой поддерживать форму и ехать на ЧР? Она вполне может себе позволить полгода-год отдыха и вернуться уже в 2023, когда вероятнее всего международная повестка изменится. Главное, чтобы в нашей федерации не затаили на Юлию обиду, ведь прецеденты, когда в воспитательных целях Ефимову отцепляли от стартов уже были. Формально спортсменка состоит на ставке как кандидат в сборную, и тот факт, что с ней невозможно связаться, действительно можно квалифицировать как прогулы.