Самуэльссон: от маменькиного сынка до олимпийского чемпиона и русофоба

История скандального биатлониста Себастьяна Самуэльссона.

Биатлонист из Швеции Себастьян Самуэльссон наибольшую известность приобрел после Олимпийских игр в Пхенчхане, где сумел взять серебряную медаль в гонке преследования. После чего он в прямом смысле проснулся знаменитым, на родине его прозвали Серебряным Себбе. Заработав славу, спортсмен ужесточил свою публичную позицию по борьбе с допингом и ненависти к России, постоянно публикуя открытые письма о призывах бойкотировать нашу страну и сделать спорт чистым.

Мама спортсмена

Мама шведского биатлониста вложила все силы в воспитание и тренировки любимого сына. И до сих пор всячески поддерживает его. Девятилетним ребенком Себастьян пошел в секцию лыжного спорта. Причиной этому послужил переезд семьи из центральной части Швеции на север, где лыжный спорт очень популярен. Несмотря на то что сверстники во много раз опережали юного Себбе в мастерстве, мама самостоятельно составила программу тренировок для сына, и они приступили к занятиям. Причем София тренировалась вместе с Себастьяном.

«Я подстраивала тренировки под его уровень, и с годами он становился все сильнее и сильнее. В конце концов мне оставалось лишь сказать, что я больше за ним не поспеваю», — делится воспоминаниями женщина.

Себастьян Самуэльссон на Олимпиаде-2022. Фото Global Look Press

Упорством и трудом за одно лето мальчику удалось достичь мастерства уровня его ровесников. Тренировки продолжались, пока одноклассник не рассказал Себастьяну о спортивном клубе I 21 IF, где были тренировки по биатлону. С тех пор мама стала водить будущего чемпиона туда.

Самуэльссон для Sportbladet признавался: «Мама всегда была очень важна для меня. Такое ощущение, что мы многое делали вместе. Раньше мы даже тренировались вместе, но, к сожалению, она больше не участвует в этом. Она всегда была огромной поддержкой для меня. Это с ней я провожу время перед соревнованиями, когда нервничаю, и с ней же разговариваю после».

И, конечно, София жутко переживает за сына, когда ему поступают угрозы из-за антироссийских выступлений. Женщина заявила: «Я не хотела, чтобы Себастьян выходил на старт, не зная, кто там ему встретится вдоль трассы». Однако саму Софию российские болельщики полюбили и всегда высказываются о ней тепло.

Скандалы и угрозы

На фоне антидопинговых санкций спортсмены из России поехали на Олимпиаду-2018 без флага и без гимна. Тогда Себастьян заявил: «Мне кажется, это не настоящее наказание. Все равно все говорят о сборной России, мы с вами говорим о России, это — Россия! И то, что на форме написано «СБР», ничего не значит. Я бы хотел видеть более серьезные санкции. Если в России была государственная допинговая программа и страна раз за разом не хочет менять своего отношения к этой проблеме... На месте российских спортсменов я бы разозлился: почему руководство ничего не делает?! Мне кажется, российским биатлонистам нужно говорить об этом, говорить, что они чистые и хотят перемен в своей стране. Я понимаю, что если наказать Россию, то мы накажем многих спортсменов, которые точно так же, как и я, соревнуются честно. Но отношение к допингу в России не меняется. И единственный способ изменить его — жесткие санкции. Сложно сказать спортсмену, что ты не будешь выступать, хотя ты и чистый. Но и другим спортсменам тоже сложно, когда они видят, что русские выступают, несмотря на все проблемы... Это сложная тема».

В том же 2018 году Самуэльссон жестко раскритиковал Международный союз биатлонистов за проведение этапа Кубка мира в Тюмени и двух этапов Кубка IBU в Увате и Ханты-Мансийске. И надеялся, что спортсмены будут бойкотировать предстоящие соревнования. Он заявил Reuters: «Думаю, страна, у которой нет функционирующей антидопинговой организации и которой Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не разрешает проводить тестирование, не должна организовывать чемпионаты. Надеюсь, все больше спортсменов будут говорить, что мы не должны туда ехать. Не думаю, что выступить там будет правильно».

От общей ненависти к России швед перешел на личности. Он стал выступать против Александра Логинова. «Вы же понимаете, что тот же Логинов уже был наказан за использование допинга. Все настоящие спортсмены знают, что если ты попался на применении ЭПО, тебе больше нечего делать в спорте», — жестко заявил швед. Хотя ранее на допинге была поймана и немка Дениза Херманн, к ней же Себастьян претензий не имеет. Коротко комментируя: «Это другое». Когда же Логинов стал чемпионом мира в Антхольце-2019, он вновь раскритиковал россиянина. «Ни за что не поздравлю его с победой. Мне нечего ему сказать. То, что он здесь выступает, просто формальность. Всё это очень грустно для мирового биатлона. ВАДА дисквалифицировало Россию недавно везде, её не должно быть тут вообще. А потом они подали апелляцию и спокойно сюда приехали», — заявил швед.

Александр Логинов. СБР

В 2019 году Самуэльссон писал открытое письмо в адрес ВАДА, призывая отстранить Россию от спорта. «ВАДА, почему вы молчите? Речь идет о самом масштабном кризисе в истории вашей организации и самом крупном скандале в истории спорта. Мистер Тейлор, дедлайн есть дедлайн. Прошло уже два дня! Весь мир ждет правосудия в отношении России. Спортсмены, болельщики и даже вице-президент ВАДА требуют от вас созвать экстренную встречу, чтобы страна, совершившая грандиозное мошенничество, была отстранена».

Недавно биатлонист Самуэльссон раскритиковал и спортивного комментатора Дмитрия Губерниева. «Ранее несколько раз давал интервью Губерниеву, но позже понял, что делать это незачем. Это парень, которого я не очень уважаю».

В 2022 году также призвал мировое сообщество отстранить российских биатлонистов от всех спортивных турниров из-за ситуации на Украине. «Это был трудный вопрос. На самом деле я думал, что первое решение IBU (допустить спортсменов в нейтральном статусе) было хорошим. Но с тех пор произошли некоторые события, которые заставили меня думать, что более строгое наказание было бы лучше», — цитирует его SVT.

В турнире «Спортивный фестиваль«-2020 шведскому биатлонисту вручили премию «Зеркала спорта» за его позицию в отношении допинга.

За свои политические высказывания он удостоился приглашения в Белый дом, где обсуждал проблему допинга. После чего с радостью констатировал, что имеет международное влияние.

Время от времени спортсмен получает угрозы, как в социальных сетях, так и по электронной почте. «Меня очень волнуют вопросы борьбы с допингом, я считаю их важными. На прошлой неделе мне пришло несколько электронных писем, в которых говорилось, что меня нужно убить, и другие подобные вещи», — рассказал Самуэльссон. Сообщения поступали анонимно на английском языке. Хулиганы требовали выплатить им три биткоина, что равняется примерно 19 тысячам долларов, в течение 24 часов. В противном случае обещали выслать «отряд смерти из России».

Швед откровенничает: «Конечно, это неприятно. Надеюсь, для меня нет никакой опасности, я не придаю особого значения этим письмам, но все же я обращусь в полицию».