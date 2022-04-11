«Мы стояли с русскими на одном подиуме. Меня от этого тошнит». Как сейчас живет биатлонистка Магдалена Нойнер

История о легенде немецкого биатлона, которая бросила спорт ради личной жизни.

Магдалена Нойнер — двукратная олимпийская чемпионка, является одной из самых титулованных биатлонисток за всю историю данного вида спорта, и это несмотря на то, что она завершила карьеру очень рано — в 25 лет. Расскажем, как сейчас живет спортсменка.

Нойнер родом из баварского городка Гармиш-Партенкирхен, этот населенный пункт известен как горнолыжный курорт и центр зимнего спорта. Большинство детей с раннего возраста встают на лыжи. Магдалена начала делать первые шаги на лыжне с четырех лет, а уже в девять пошла в секцию биатлона. У нее есть два брата и сестра, которая тоже занимается биатлоном и участвует в соревнованиях.

Магдалена сделала успешную спортивную карьеру. Немка побила рекорд среди женщин по количеству выигранных чемпионатов мира — на ее счету 12 побед. Становилась чемпионкой мира в личных гонках шесть раз, три раза брала Кубок мира, семь Малых Кубков мира, три раза выигрывала чемпионат мира по летнему биатлону. За свои заслуги в родной стране путем всенародного голосования вошла в тройку самых именитых немецких женщин. А в 2017 году вместе с автогонщиком Михаэлем Шумахером была включена в национальный зал спортивной славы.

Против допинга

Помимо профессиональных успехов немецкая биатлонистка известна и своей социальной активностью. А именно тем, что является ярой противницей допинга. Защищать чистых спортсменов биатлонистка начала еще в далеком 2009 году, когда в скандал угодили россияне. Тогда международный союз биатлонистов поймал на допинге Екатерину Юрьеву, Альбину Ахатову и Дмитрия Ярошенко, которых обвиняли в употреблении эритропоэтина. Ранее в использовании запрещенки подозревали немецких спортсменов, но их пробы оказались чистыми.

Магдалена Нойнер. Фото Global Look Press

«Перед чемпионатом мира нескольких немецких биатлонистов обвиняли, как выяснилось позже — безосновательно, в употреблении допинга. Теперь трое российских спортсменов попали в такую же ситуацию. Но на этот раз все выглядит более серьезно. Между двумя этими инцидентами есть различие: в отличие от нас русские все-таки на чем-то попались, раз началось такое серьезное разбирательство. Это, безусловно, вредит репутации спорта, с другой стороны, хорошо, что это случилось — наконец-то кого-то поймали. Я разочарована и в каком-то смысле рассержена. Мы с ними соревновались, поздравляли с победами, стояли вместе на подиуме. Сейчас при мыслях об этом меня тошнит», — в интервью Spox.com заявила спортсменка из Германии.

Скандал с допуском россиян на Олимпийские игры в Пхенчхане, который начался из-за допинговых обвинений по итогам Игр-2014, звездная немка тоже не оставила в стороне. Магдалена требовала от МОК отстранения от ОИ-2018 всех виновных россиян. Но при этом поддержала чистых спортсменов из России и посчитала правильным решение об их участии в Олимпиаде под нейтральным флагом.

Высказывалась Магдалена и о скандале на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде в 2019 году. Когда следственные органы Австрии и Германии осуществили рейд с задержанием пяти лыжников из Австрии, Эстонии и Казахстана, которые занимались нелегальным переливанием крови.

«Что в голове у людей, которые осознанно принимают допинг? Зачем разрушать спорт? Я разочаровалась, когда узнала, что происходит на чемпионате мира по лыжным гонкам. Уверена, что можно побеждать и без допинга. Боюсь, что подобное может произойти и на чемпионате мира по биатлону в Швеции,» — приводил слова бывшей спортсменки T-Online.

Чем сейчас занимается и сколько зарабатывает

За свою карьеру Нойнер смогла заработать 1,6 миллиона евро, причем призовые за биатлон составляли лишь 20 процентов от общей суммы. Немецкие консалтинговые агентства подсчитали, что «пенсионный» заработок Нойнер составляет примерно полумиллиона евро в год. Хорошие выплаты складываются из доходов от спонсоров за участие в мероприятиях и рекламных съемках. На официальном сайте биатлонистки указано 10 компаний (от автомобилей до производителей безалкогольного пива), которые являются ее партнерами.

Биатлонистка признается: «Моя профессия — быть Магдаленой Нойнер, так я зарабатываю деньги. Дела идут хорошо, и я довольна, что мне удается согласовывать все выезды с семьей. Я предполагала, что после завершения карьеры спонсоры будут поддерживать меня».

Эффектная блондинка после окончания спортивной карьеры сразу стала получать много предложений о фотосессиях. Так, она заключила контракт с маркой нижнего белья. Ей предлагал обложку журнал Playboy, но Магдалена ответила отказом.

Съемка для рекламы белья Mey.

С 2012 года Нойнер работает комментатором соревнований по биатлону на немецком телевидении. Кстати, девушка приезжала в качестве журналиста на Олимпиаду в Сочи.

Магдалена получила тренерскую лицензию категории С, она может работать с детьми, но сейчас на это времени у нее нет.

Экс-биатлонистка имеет официальную профессию — сотрудница таможни. У нее много хобби — вязание, девушка даже завела свой блог, где рассказывает о своем увлечении, любит музыку, она играет на арфе и обожает мотоциклы.

Нойнер много времени и сил отдает благотворительности. Она принимает участие в велопробеге «Тур надежды», в турнире по гольфу, собранные деньги идут на лечение детей, больных раком. Магдалена является покровительницей дома для неизлечимо больных и детей-инвалидов, а также курирует школу в Обердинге, перечисляя деньги семьям с больными детьми.

Личная жизнь спортсменки

Магдалена два года встречалась с австрийским биатлонистом Францем Пейрвином. Но молодые люди расстались в 2008 году. Через год немецкая биатлонистка заявила, что состоит в отношениях с другом детства Йозефом Хольцером. Парень работает плотником. После пяти лет совместной жизни пара приняла решение пожениться. В семье появилось трое детей (мальчики Йозеф и Людвиг, девочка Верена-Анна). Пара обвенчалась в 2014 году.

Магдалена Койнер с Йозефом Хольцером. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Девушка делится со своими подписчиками в соцсетях: «Мои приоритеты полностью сменились, сейчас это — семья. За биатлоном приятнее наблюдать со стороны. Разъездов в моей жизни по-прежнему много, но я и моя семья можем жить спокойно. В последние годы внимания ко мне стало меньше, поэтому дома я могу укрыться. Моя личная жизнь должна оставаться личной».