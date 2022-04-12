«Все-таки жизнь важнее, чем золотая медаль». Как великий Фелпс чуть не сломал карьеру из-за алкоголя и наркотиков

История 23-кратного олимпийского чемпиона Майкла Фелпса и его борьбы с пагубными привычками.

На мгновение лицо олимпийского чемпиона отчетливо попало в кадр камеры наблюдения в полицейском участке, куда его доставили в наручниках. Капрал Джером Хэмилтон из полиции штата Мэриленд заводит его в комнату, где проводит тест, который покажет степень алкогольного опьянения задержанного.

На часах 02.27. 30 сентября 2014 года. Час назад 29-летний мужчина, который управлял белым автомобилем Range Rover , был остановлен на дороге за превышение скорости и пересечение двойной сплошной линии. Во время общения речь водителя была сбивчивой и невнятной. Глаза — мутными. Из машины доносился отчетливый запах алкоголя. Полицейский сразу узнал мужчину, который был за рулем. Он доложил по рации: «Майкл Фред Фелпс II ». «В машине один человек, — добавил он. — Вождение в нетрезвом виде».

Через час величайший олимпиец в истории находился в полицейском участке. Он бросил взгляд в объектив камеры наблюдения. Этот взгляд был полон боли и грусти. Через секунду он отвернулся и опустил голову.

Первый залет

Спустя почти два года он уже готовился к своей пятой и последней Олимпиаде. К тому моменту у него родился первенец. Бумер Роберт Фелпс появился на свет 5 мая 2016 года. Легендарный пловец говорил, что стал другим человеком. Что тот инцидент заставил его о многом задуматься и измениться. «Это... помогло мне, — огорошил Фелпс. — Не пройдя через эти трудности, моя жизнь сложилась бы иначе». Ведь тот инцидент 2014 года не был первым в карьере Фелпса, который был вызван пагубными привычками.

Первый настоящий успех и мировое признание случились в жизни Майкла Фелпса на Олимпийских играх в Афинах. В 2004 году 19-летний американец выиграл восемь медалей — шесть золотых и две бронзовые, установив три олимпийских и один мировой рекорд.

В том же 2004-м Фелпса впервые поймали за рулем в нетрезвом состоянии. Олимпийский чемпион уверял, что испытывал огромный стыд, особенно перед матерью, которая приехала за ним в адвокатский офис. Молодому человеку предъявили обвинения в вождении в нетрезвом состоянии и игнорировании дорожного знака «Движение без остановки запрещено».

После этого Фелпс выступил со специальным обращением перед журналистами: «Я совершил ошибку. Мой поступок неправилен, опасен и неприемлем. Мне 19 лет, но меня всегда учили, что человек должен нести ответственность за свои поступки. Что я и собираюсь сделать. Прошу прощения за этот поступок. Это все, что я пока могу сказать».

Позже он писал в своей автобиографии: «Я сгорал от стыда. Мне казалось, что с вершины мира я рухнул на дно самой глубокой ямы. И я поклялся, что такого больше не повторится». За правонарушение Фелпс получил условный срок и был приговорен к обязательным общественным работам. Он ездил по Штатам и рассказывал подросткам о вреде алкоголя. Возможно, Майкл был убедительным для остальных, но сам полностью не избавился от пагубной привычки.

Майкл Фелпс. Фото Global Look Press

Что-то посерьезнее

Следующие триумфальные Игры в биографии «балтиморской пули» — Олимпиада в Пекине — случились в 2008 году. Фелпс выиграл в Китае все дистанции, на которых стартовал. В его копилке прибавилось восемь золотых наград. Президент Джордж Буш-младший лично поздравил его по телефону с этим триумфом. В родном Балтиморе его встретили праздничным парадом. Казалось, каждый человек в стране знает и любит его. Таксисты. Работники аэропортов. Журналисты. Фотографы. Миллионные контракты. Статус культового героя.

Но у него уже не было времени, чтобы быть рядом с близкими людьми. Члены семьи и друзья стали спрашивать, что с ним происходит. Через пять месяцев после окончания Олимпиады в Пекине гром грянул снова.

1 февраля 2009 года в одном из британских таблоидов, который, к слову, в наши дни уже прекратил свое существование, были опубликованы фотографии с вечеринки, где присутствовал и Майкл Фелпс. Спортсмен был запечатлен прикуривающим достаточно узнаваемую трубку, вид и конфигурация которой говорили о том, что начинена она отнюдь не обычным табаком, а одним из видов курительных наркотиков.

На следующий день Фелпс выступил с новым заявлением, в котором раскаялся в своем поступке и заверил, что такого больше не повторится. Фотографии не могли стать основанием для официальных обвинений, а допинг-тест не показал наличия запрещенных веществ в организме спортсмена. Но федерация плавания США все равно отстранила его от соревнований на три месяца. Комитет по этике признал поступок знаменитого спортсмена, на которого «возложены обязанности образца для поведения для молодых американцев», аморальным и заслуживающим наказания.

К слову, дисквалификация, наверняка не случайно, распространилась лишь на период, в который в расписании спортсмена не значилось ни единого соревнования. В спортивном плане проступок на Фелпса никак не повлиял. Зато пара затяжек ударила по финансам Майкла. Сразу несколько крупных спонсоров после публикации снимков разорвали контракт с известным спортсменом, не желая портить себе репутацию.

Майкл Фелпс. Фото Global Look Press

Триумфальное возвращение?

Это действительно заставило Фелпса о много задуматься. Что он делает? Может, стоит заканчивать карьеру? В каком направлении он движется? Месяц Майкл Фелпс провел в родительском доме, что находится в пригороде Балтимора. В своей автобиографии он вспоминал, что одним серым утром бросил взгляд на улицу. Его взор остановился на бассейне. И тут внутри него «как будто вновь разгорелся потухший огонь». Он понял, чего хочет от жизни.

Он хотел выступить на Олимпиаде-2012 в Лондоне. Он хотел показать, что может быть лидером, образцом для подражания. Он хотел показать, что человек действительно может учиться на своих ошибках. Фелпс тут же написал сообщение своему тренеру Бобу Боумэну: «Страсть вернулась». Как оказалось, радость была преждевременной.

Майкл Фелпс успел здорово подготовиться к Играм в Лондоне. В 2012 году он увез из Великобритании еще четыре золота и два серебра, а также твердое намерение уйти из спорта навсегда. Позже Фелпс не скрывал, как тяжело шла подготовка к той Олимпиаде. Он говорил, что это были не тренировки, а «пародия». Иногда он приходил на тренировки. Иногда просто не появлялся в бассейне. Его отношения с любимым тренером дали трещину: «Я никогда не позволю спортсмену так относиться ко мне, как делал Майкл в то время», — писал в своей книге Боумэн.

«Грубо говоря, мы просто терпели друг друга, — продолжал тренер. — Хотя был момент, когда я просто улетел на три недели в Австралию. Мне просто хотелось побыть подальше от всего этого».

Тем не менее на Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году по общему числу олимпийских наград Фелпс превзошел всех атлетов во всех видах спорта — 22 медали, побив рекорд советской гимнастки Ларисы Латыниной (18 наград), державшийся 48 лет.

«Я давно говорил, что не буду выступать после 30 — не в обиду всем тем спортсменам, которые в этом возрасте по-прежнему в большом спорте. Сейчас мне 27, в Рио будет 31. И к тому времени я не вижу себя в плавании. Я точно закончил и не вернусь», — заявил Фелпс, вернувшись в США.

Майкл Фелпс. Фото Global Look Press

Снова в бассейн

После Игр в Лондоне Фелпс не хотел слышать о плавании. Он хотел двигаться дальше. Ему всегда нравилось играть в покер. Именно этим он хотел заниматься. Фелпс даже пригласил в гости профессионального игрока Джеффа Гросса, который несколько недель жил у него дома в Балтиморе и делился секретами игры. «Я чувствую себя спокойнее за покерным столом, чем в бассейне, — говорил Фелпс. — Когда я плавал, то это было моей работой. А теперь я просто получаю удовольствие».

Но семья Майкла видела, что эти слова неискренние. В августе 2013 года Фелпс попросил своего бывшего тренера, которого не видел со времен Лондона, о новой встрече. Именно на ней чемпион заявил о намерении выступить еще на одной Олимпиаде. Тренер был потрясен. «Я сказал: «Точно нет». Мне хватило того, что было, когда мы готовились к Лондону», — вспоминал он свою первую реакцию. Он начал объяснять, что, если Майкл хочет вернуться в спорт из-за спонсоров или просто от того, что ему нечего делать, то это будет большой ошибкой.

«Ты хочешь сказать, что человек, у которого есть столько денег... у которого есть свобода, право выбора... все это не приносит ему такого внутреннего умиротворения, которое приносит плавание?» — спросил тренер. Майкл кивнул головой. «В таком случае, если ты готов делать все правильно, то я дам согласие», — заключил Боумэн. Через месяц они возобновили тренировки.

Новый скандал

Настоящие проблемы начались в 2014 году. Пловец временами бросал тренировки, заменяя их вечеринками и алкоголем. Или уезжал в казино, никого не предупредив. Он и вовсе собирался завязать со спортом, но спонсорские контракты заставили его выступать дальше. В марте того же года Фелпс был арестован в Балтиморе за нарушение скоростного режима и пересечение двойной сплошной линии. По данным полиции, белый Range Rover отъехал от казино Horseshoe примерно в час ночи 30 сентября.

Офицер полиции Хирбод Мирзайе, который находился на посту в ту ночь, зафиксировал превышение скорости. Ограничение на том участке дороги составляло 45 миль в час. Согласно протоколу, автомобиль двигался со скоростью 84 мили в час. Мирзайе начал преследование нарушителя. Белый Range Rover не сбавлял скорость и, обгоняя другие машины, хаотично менял полосы движения, допустив выезд на встречную полосу. Через несколько миль машина все же остановилась. Мирзайе доложил, что водитель находится в нетрезвом состоянии и его речь «бессвязна».

После этого Майкл Фелпс был доставлен в участок в наручниках. Выяснилось, что содержание алкоголя в крови спортсмена превышало допустимую норму почти в два раза. «У меня просто опустились руки. Я подумала: «О боже, что ждет моего сына теперь?» — вспоминала мать Майкла Дебби Фелпс.

Тренер чемпиона боялся, что спортсмен наложит на себя руки. «Я жил в постоянном страхе. Честно говоря, я подумал, что он собирается покончить с собой. Его пьяное вождение казалось мне последней каплей», — рассказывал специалист.

Фелпс признал себя виновным и был осужден на год условно с испытательным сроком 18 месяцев. Федерация плавания США дисквалифицировала его на полгода. Спортсмена также отстранили от участия в чемпионате мира по водным видам спорта в Казани в 2015 году. Через пять дней после вердикта суда Фелпс в социальных сетях объявил, что «пройдет курс специализированного лечения».

Фелпс был доставлен в клинику The Meadows под Финиксом. По словам спортсмена, сначала он ощущал дикий страх. «Так плохо мне не было никогда. Я нуждался во внимании, но затем мог запереться в комнате и ни с кем не общаться», — признавался он.

Он ненавидел себя и считал, что подвел семью, тренеров и прежде всего себя. «Оглядываясь назад, я понимаю, что долгое время жил в искусственном пузыре», — подытожил Майкл.

Фелпс прошел 45-дневный курс реабилитации. Пловец вернулся к тренировкам, добившись идеальной формы.

«Я не мог поверить, что такое возможно, — вспоминал Боумэн. — Я не представлял, что он сможет вернуть прежнюю форму... Но когда я увидел его в первый раз после выхода из клиники... В нем что-то действительно поменялось».

Фелпс активно работал в тренажерном зале реабилитационного центра. Ходил в местный бассейн. «А ведь он может вернуться», — подумал тогда Боумэн.

Майкл Фелпс. Фото Global Look Press

Последние Игры

Фелпс участвовал в чемпионате США 2015 года, где выиграл три золотые медали и показал лучшее время. Спортсмен закончил со спиртными напитками и пообещал себе не пить до окончания Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро. Фелпс рассказывал, что долгие годы приходил на тренировки с похмелья, но сумел остановиться. Он вновь много работал, но теперь стал уделять больше времени отдыху и восстановлению.

На Олимпийских играх в Бразилии в 2016 году Фелпс завоевал пять золотых медалей — в эстафетах 4 по 100 метров и 4 по 200 метров вольным стилем, в комбинированной эстафете 4 по 100 метров, а также на дистанциях 200 метров баттерфляем и 200 метров комплексным плаванием. Победив в комплексном плавании на дистанции 200 метров, он стал первым пловцом, выигравшим золотую медаль на одной и той же дистанции на четырех Олимпиадах.

А еще в третий раз пообещал всем, но в первую очередь себе: «Всю жизнь я провел в бассейне. Теперь я учусь жить в реальном мире. Иногда это тяжело, но и полезно тоже. Все-таки жизнь важнее, чем золотая медаль.