«Хочу продлить ему карьеру». Тренер Рылова объяснил, почему перестал работать с Евгением

Очень необычный и интересный кейс для российского и мирового спорта.

Из-за чего расстаются тренер и спортсмен? Обычно вариантов три: либо застой в результатах (чаще всего), либо личный конфликт, либо у кого-то появляется более шоколадное предложение (так Елена Исинбаева в свое время ушла от Евгения Трофимова к Виталию Петрову).

А теперь представьте, что тренер всю карьеру ведет спортсмена. С детских соревнований. Выигрывает с ним два чемпионата мира. Потом берет два золота на Олимпийских играх. У них все отлично. Но спустя пару месяцев после того, как они достигли всего, к чему шли больше десятилетия, дуэт вдруг рассыпается. А знаете для чего? Отпустить — чтобы стало еще лучше. Мы говорим про плавание. Андрей Шишин, воспитавший Евгения Рылова, с Нового года не работает со своим звездным учеником. Двукратного олимпийского чемпиона теперь ведет его девушка — Оксана.

Дорогу молодым

— Как так получилось? — вопрос Андрею Шишину.

— Основной посыл: желание продлить жизнь спортсмену. Женя уже возрастной спортсмен, и эмоционально продолжать работать в том же ритме ему было бы тяжело. А мы хотим, чтобы он прошел еще пару олимпийских циклов. Поэтому я решил сделать такой вот ход конем. Тем более Оксана работала у нас в центре год, я передал ей практически все, что мог. Понятно, что где-то еще может не хватать опыта, но и я когда-то через это проходил.

— Отпустить самого талантливого ученика всего через несколько месяцев после главного триумфа в жизни — это жестко по-человечески?

— Еще полгода я находился в параллели. До Нового года был на каждой тренировке. И только с январского цикла стал их отпускать. Почему-то мне изначально казалось, что моего онлайн-контроля хватит. Я ждал, что у пацана будет всплеск эмоций, желание доказать все всему миру.

Будем смотреть. Пока у нас все на стадии лояльности. Я не вмешиваюсь, но и не ухожу совсем далеко. Но мое видение — дорогу молодым специалистам надо давать. Оксана — молодой и желающий специалист. Когда-то и я был таким, так же горел. А вот этим горением сейчас и можно еще сильнее зажечь Женю. На несколько циклов. Во-первых, это любимый человек, и на сборах теперь он не в изоляции. Во-вторых, они вносят что-то свое, новое, интересное.

— В плавании вообще не редкость, когда одна половинка тренирует вторую. Катинку Хоссу долго вел муж — Шейн Тусуп. Владимир Сальников к Сеулу-88 готовился с женой Мариной. Как это объяснить?

— Оно работает. Но часто — на удержание. Как это было в случае с Сальниковым — он плавал 1500 м из 15 мин., потом начал работать с супругой, проплыл чуть хуже, но карты сложились так, что этого хватило для победы.

Тренер Рылова Андрей Шишин.

Плавание — слишком монотонной и цикличный вид спорта. Ты в воде один, в замкнутом пространстве, ни с кем не разговариваешь. И поэтому, с одной стороны, здесь работают планы. С другой — эмоции просто необходимы. И передав Женю Оксане, я хотел как раз дать их. Без эмоций — никуда. Другое дело, что еще нужен опыт. Его может не хватить. Тут тонкий баланс. Но, повторюсь, и я не так давно был молодым мальчишкой, который рвался. Получилось же? Что-то получилось. Будущее за молодыми. Хотя им, конечно, нужно подсказывать.

— Сколько лет даете, чтобы понять, в правильном ли направлении они двигаются?

— Для начала посмотрим спартакиаду. Если они придерживаются моей программы, то бить Женя должен один раз в год. Поэтому в августе должно быть точно лучше, чем на чемпионате России. Но вот сколько — это посмотрим.

Интересен будет следующий год — 2023-й, хотя там они имеют право на промахи. А вот если они будут и в олимпийский сезон, это будет свидетельствовать о концептуальной ошибке. Но, надеюсь, до этого не дойдет.

Для работы с новым поколением старых знаний уже недостаточно

— Как ни крути, ваш шаг — очень неожиданный. За успешного спортсмена почти любой тренер держится до последнего.

— Какая у нас задача? Сделать так, чтобы лучшие спортсмены страны максимально долго находились на топовом уровне. Это цель любого разумного специалиста. Вот я сделал шаг в этом направлении. Каким бы странным он кому-то ни казался. А просто держаться до последнего возле одного титулованного парня — для чего это?

Евгений Рылов. Фото Global Look Press

— Личные амбиции. За учеников иной раз войны идут.

— Этого точно не нужно. Лучше иметь такой уровень, чтобы спортсмены сами к тебе ломились. Мы пока не знаем, насколько успешным окажется смена обстановки для Жени. Но я все равно считаю, что мы поступили правильно. По крайней мере дали дорогу молодому специалисту. У Оксаны в итоге должно получиться. Ну и по всем канонам так я должен продлить карьеру Рылову. Он попал в куда более комфортные условия. Почти райские для себя. И все выглядит так, что теперь его карьера растянется еще на два олимпийских цикла.

А что касается тренерства, то двумя золотыми олимпийскими медалями я уже много чего доказал. Плюс у меня есть еще спортсмены. Тот же Иван Гирев — серебряный призер Токио. Да и новое поколение ребят, которым сейчас по 7-10 лет.

— Чемпионат мира-2022. Знаю, что вы крайне внимательно следите за всеми большими турнирами. Главные моменты, которые подметили на турнире в Будапеште?

— Если смотреть через призму глобальных планов — открыть свою школу или провести очередной набор с нуля, — то я понял: для нового поколения моих старых знаний уже недостаточно. Буквально на год отошел в сторону, а люди плывут по-другому. На ЧМ мы увидели рекорд мира на 100 м, который давно просился. А в апреле обновили рекорд Климента Колесникова на 50 м на спине. И обновление — глобальное. Я Жене давно говорил, что, как только начнут плавать спринт на спине (а его никто не плавал), нынешние результаты покажутся смешными. И мы к этому подходим. Уже видим, как плывут «сотню». Если пошли сто, скоро стрельнут двести. Найдется тренер, который переложит эту скорость.

И я четко понимаю, что, если мы заглядываем лет на десять вперед, стоит сказать себе уже сейчас: «Давай, друг, ищи новые ходы».