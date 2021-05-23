Плюс еще две золотые надежды на Токио и головоломка с Ефимовой. Семь итогов ЧЕ в Будапеште

Турнир получился позитивным для российского плавания.

Мы уже не раз говорили, что сейчас у России, вероятно, сильнейшая плавательная сборная в истории. По итогам апрельского отбора было понятно, что флагманы мужской сборной Антон Чупков и Евгений Рылов будут фаворитами в Токио на своих дистанциях. Плюс отличные перспективы вырисовываются в ряде эстафет.

Однако чемпионат Европы еще сильнее расширил потенциал команды. От нашей страны участвовали все, кроме Владимира Морозова, который готовится по своей программе. И несколько спортсменов заявили о себе так, что олимпийские перспективы теперь кажутся еще более радужными.

Вашему вниманию семь главных событий прошедшего Евро.

Рекорды Колесникова

У Климента по итогам Будапешта три золота и мировой рекорд. И самый кайф не в количестве, а в качестве. 20-летний спортсмен выдал на кролевых 100 м 47,37. С такой платформы точно можно биться за личную олимпийскую медаль. Правда, противопоставить что-то Калебу Дресселу будет сложно. Американец точно разменяет 47 сек. Но призы на королевской дистанции — это в любом случае было бы очень круто.

На 100 м на спине Колесников раскрылся еще больше. Если на отборе у него было 52,24, что очень прилично, то по ходу смешанной кролевой эстафеты спортсмен показал 52,09. Это лучше рекорда Европы. Так быстро не плавал даже Рылов. При идеальных раскладах Климент и Евгений могут оказаться на Олимпиаде на первых двух позициях на «сотне».

Прорыв Малютина

Мартин Малютин отнюдь не чертик из табакерки, выпрыгнувший в Венгрии. На ЧМ-2019 в Кванджу он взял две медали, одна из которых — личная на 200 м кролем. Просто тогда на фоне трех российский побед его успехи прошли незаметно.

В Будапеште же 21-летний парень зажег так, что стал одной из главных звезд турнира. Мартин начал с того, что выиграл 400 м. Это совсем не наша дистанция. В российской истории прежде побеждал на ней только Юрий Прилуков — в 2008 году. С тех пор даже в призах никого не было.

На коронных 200 м Малютин вообще показал космос. Сначала он покошмарил британцев в эстафетах, а потом в личном финале выдал 1.44,79. С такими секундами он победил бы на ЧМ-2019, обыграв самого Сунь Яна. И главный тренер Сергей Чепик заверил, что наш спортсмен пока не на пике формы.

Мартин Малютин. Фото AFP

Гений тактики Чупков

Антон не просто снова победил своей восхитительной тактикой на 200 м брассом, после чего король стометровки Адам Пити написал ему в инсте: «bratishka».

Чупков, во-первых, поставил на место Арно Камингу — голландца, которого активно раскручивают европейские и американские медиа. А во-вторых, впервые с ЧМ-2019 разменял 2.07. С учетом того, что сейчас он еще совсем не на пике формы, это просто невероятные секунды.

Ефимова и страсти по составу

Про Юлю мы уже много писали, поэтому максимально коротко повторим для тех, кто на прошлой неделе пытался начать жить без интернета. Она провалила отбор, став третьей на коронных 200 м брассом. Но на Евро оказалась лучшей из наших, сбросив со своего результата на ЧР две секунды. И, очевидно, прибавит еще. Что теперь делать — непонятно никому. В том числе федерации.

Ситуация усугубляется тем, что именно Ефимова — главный медальный шанс женской сборной. По сути, только Юлия и 16-летняя Евгения Чикунова могут зацепить медали. Наша единственная дистанция — 200 м брассом. На всех остальных россиянки, увы, претендуют в лучшем случае на финалы.

Характер Рылова

А вот у мужской сборной запас прочности большой. Рылов, когда в форме, — зверь. В Будапеште он плыл под серьезной загрузкой, но это не помешало ему на зубах выгрызть 200 м на спине. Правда, теперь непонятна его судьба относительно кролевых олимпийских эстафет. Потенциально он может усилить и 4х100 м, и 4х200 м, но в Венгрии ни на одной из этих дистанций не убедил. И дадут ли ему выступить на них в Токио — не ясно.

Заминка Минакова

Еще один наш топ — Андрей Минаков бился за медали на 50 м баттерфляем, кролевой «сотне» и своей коронке — 100 м «дельфином». Но, увы, остался без личных медалей. А на своей главной дистанции даже не попал в финал.

Трагедии из этого делать не стоит. Тот же Рылов стал восьмым на 100 м на спине, что тоже нельзя назвать нормой. Сейчас все на разных уровнях загрузки. Те же итальянцы и британцы на этой «Европе» проводили свои национальные отборы. Но крайне важно, чтобы Андрей успел переварить всю работу к Токио. Потому что он не только претендент на личную медаль в баттерфляе, но и незаменимая часть комбинированной эстафеты. Которую российская сборная при условии идеальной формы у всей четверки может даже выиграть.

Взлет Бородина

В последний день чемпионата всю плавательную Европу поразил Илья Бородин. 18-летний спортсмен с юниорским рекордом мира и взрослым национальным победил на 400 м комплексом. Еще раз — на 400 м комплексом! Дистанции, на которой российские спортсмены, кажется, даже в финалы крупных стартов никогда не попадали. Длинный комплекс — самая тяжелая дисциплина. И визитная карточка самого универсального пловца планеты Майкла Фелпса. Которую, по признанию американца, он ненавидел. Теперь наконец и у нас есть своя надежда на этой по-настоящему убийственной дистанции.