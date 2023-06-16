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Сальников заявил, что ратификация рекорда пловчихи Чикуновой займет несколько месяцев

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что ратификация мирового рекорда российской пловчихи Евгении Чикуновой на дистанции 200 метров брассом со стороны Международной федерации плавания может длиться несколько месяцев.

«Все отправлено в международную федерацию, рассчитываем на то, что рекорд будет ратифицирован. Процедуры, все формальности соблюдены, поэтому ждем ответа от международной федерации. Сроков как таковых не определено, но надеюсь, что в ближайший месяц-другой мы это увидим. Обычно это длительный процесс, это не один день, не неделя, это несколько месяцев», — приводит слова Сальникова ТАСС.

21 апреля Чикунова в финальном заплыве на чемпионате России показала результат 2 минуты 17,55 секунды. Ранее мировой рекорд принадлежал Татьяне Скунмакер из ЮАР (2 минуты 18,95 секунды).

18-летняя Чикунова является серебряным призером чемпионата мира по плаванию на 200 метров брасом и чемпионата Европы в комбинированной эстафете.

Источник: https://tass.ru/sport/18034185
плавание
Владимир Сальников
Евгения Чикунова
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