Сальников заявил, что в Федерации плавания обсуждается идея создания новых престижных соревнований

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников поддержал мнение о том, что санкции в определенной степени пошли на пользу российскому спорту.

«В период отстранения нам важнее всего обратить внимание на внутренние чемпионаты и сделать их самого высокого уровня, чтобы престиж победителя был значимым. Это мнение разделяют многие руководители федераций. Многие уже продвинулись в этом направлении. У нас это тоже стало получаться. Будем наращивать то, что у нас не отнимут — внутренние чемпионаты. У нас достаточно хорошо сбалансированный календарь и у нас главные старты были давно определены. Мы готовы к возможным позитивным изменениям, но основа, которая заложена, позволит нам избежать кризиса, который возник с отсутствием возможности выступать на международных стартах. В федерации плавания обсуждается идея создания новых престижных соревнований в разных регионах нашей страны. Первый позитивный опыт уже был. Мы начали розыгрыш этапов Кубка России с Дальнего Востока, с Сахалина. Дальше у нас Иркутск и европейская часть. Будем двигаться по всей территории страны, чтобы наши спортсмены в регионах могли соревноваться с лучшими пловцами России», — приводит слова Сальникова Metaratings.ru.

Международная федерация плавания (World Aquatics) отстранила российских спортсменов от участия в соревнованиях под эгидой организации. Доклад о возможном допуске россиян от рабочей группы будет заслушан на бюро Международной федерации плавания в июле.