Рылов: «Как только начался весь негатив по отношению к нашим спортсменам, сразу подумал о пропуске ЧМ»

Российский пловец Евгений Рылов рассказал, когда начал думать о том, чтобы пропустить чемпионат мира по плаванию.

— Как только начался весь этот негатив по отношению к нашим спортсменам, сразу подумал о пропуске ЧМ. Плюс с точки зрения подготовки его неудобно перенесли по срокам. Еще оставалась ISL (Международная лига плавания, соревнования которой проходят с июня по декабрь 2022 года, тогда как чемпионат мира запланирован с 18 июня по 3 июля. — Прим. А.Ш.) и я понимал, что подойти в лучшей форме к двум этим стартам нереально. А после того, как 18 марта принял участие в концерте в «Лужниках», давление пошло лично на меня. Последней же каплей стал разрыв спонсорского контракта британской фирмой-производителем экипировки для плавания, это добило.

— Не ожидал, что англичане так поступят?

— Мне пришел запрос на написание объяснительной. Мой ответ: «Без комментариев». Что я должен им объяснять?

— Так ты подозревал, что FINA отстранит всех россиян и белорусов?

— Думал, что все к тому идет, но полагал, что это случится позже, непосредственно перед чемпионатом мира.

— Долго думал перед тем, как решиться на такой серьезный шаг?

— В принципе, у меня уже возникали такие идеи после того, как чемпионат мира вначале перенесли на 2023 год, а потом вернули на 2022-й. Все соревнования стали накладываться друг на друга, в том числе и на ISL.

Правда, со мной уже и в ISL контракт разорвали (смеется.) Это коммерческий турнир, приносит прибыль. Мне на этих соревнованиях очень нравилось выступать. Другая атмосфера — весело, интересно. На Олимпиадах тоже получал удовольствие, но там больше стресса и ответственности. Впрочем, в финале ISL также понимаешь, что нельзя ошибаться. Это командные старты, там чувствуется дух сплоченности, все друг друга подбадривают, чтобы каждый набрал как можно больше очков. Никто сидеть не может — все стоят на протяжении любого матча. А это два часа.

23 марта Рылов объявил, что пропустит чемпионат мира в знак поддержки всех российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

В тот же день дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».