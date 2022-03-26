Российский пловец Евгений Рылов высказался о ситуации с отстранением россиян от участия в международных соревнованиях и наложении на них санкций.

— У гимнастов на этапе Кубка мира соперники не хотели выходить на награждение, если на пьедестал попадали россияне. И этим «отказникам» медали вручали отдельно. Хотя по регламенту, если отказываешься от церемонии, это расценивается как неуважение к другим атлетам — тебя лишают награды. А еще против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну.

— Что, на твой взгляд, вообще происходит? Мир спорта коллективно сошел с ума?

— Никто с ума не сходил. Наконец-то людям позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас докопаться — и все этому рады.

Ранее Рылов рассказал, когда задумался о пропуске чемпионата мира по водным видам спорта в знак поддержки всех российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.