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Рылов: «Людям позволили то, что им всегда хотелось делать. Дайте повод до нас докопаться — и все рады»

Пловец Рылов высказался о ситуации с отстранением россиян от международных соревнований
Алла Шишкина
Колумнист
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Евгений Рылов.
Фото Global Look Press

Российский пловец Евгений Рылов высказался о ситуации с отстранением россиян от участия в международных соревнованиях и наложении на них санкций.

— У гимнастов на этапе Кубка мира соперники не хотели выходить на награждение, если на пьедестал попадали россияне. И этим «отказникам» медали вручали отдельно. Хотя по регламенту, если отказываешься от церемонии, это расценивается как неуважение к другим атлетам — тебя лишают награды. А еще против нас открывают дисциплинарные дела за то, что ты поддерживаешь свою страну.

— Что, на твой взгляд, вообще происходит? Мир спорта коллективно сошел с ума?

— Никто с ума не сходил. Наконец-то людям позволили делать то, что им давно хотелось. Маски сброшены. Дайте повод до нас докопаться — и все этому рады.

Ранее Рылов рассказал, когда задумался о пропуске чемпионата мира по водным видам спорта в знак поддержки всех российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

Евгений Рылов. «Маски сброшены. Все рады до нас докопаться». Рылов — о своем дисциплинарном деле в FINA

Евгений Рылов
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