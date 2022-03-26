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Пловцу Рылову дадут возможность изложить свою позицию во время рассмотрения дела в FINA

Иван Торопцев
Корреспондент
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Дисциплинарная комиссия Международной федерации плавания (FINA) даст российскому пловцу Евгению Рылову возможность представить свою позицию во время слушания его дела.

«Дисциплинарная комиссия независима от FINA, и по этой причине международная федерация не может комментировать обстоятельства рассмотрения дела. Процедуру и сроки рассмотрения дела Рылова определит сама комиссия, которая в своей работе будет неукоснительно придерживаться всех правовых норм.
Рылову будет предоставлено право изложить свою позицию по данному вопросу. Комиссия по итогам своей работы определится с санкциями, если таковые имеются, в соответствии с правилами FINA», — приводит ТАСС слова представителя пресс-службы федерации.

25-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, а также двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде и четырехкратный победитель чемпионата Европы.

23 марта дисциплинарная комиссия FINA открыла дело против Рылова. Предполагается, что Рылов нарушил правила федерации, приняв участие в концерте в честь Дня воссоединения Крыма и Севастополя с РФ, который прошел 18 марта на стадионе «Лужники».

Источник: https://tass.ru/sport/14192119
Евгений Рылов
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