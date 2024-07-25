Олимпиада
Календарь Медальный зачет Новости Статьи Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024
Плавание

Париж-2024

Сегодня, 20:28

Главный тренер сборной России по плаванию — о Сомове: «Почему он предатель? Он же давно живет за рубежом»

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик в разговоре с «СЭ» прокомментировал участие в Олимпиаде-2024 российского пловца Евгения Сомова.

— Не то чтобы мне интересно, как он выступит — мне любопытно. Почему такое слово? Представьте — вы когда-то давно знали человека, потом спустя время он вдруг нарисовался. При этом никаких чувств к нему не испытываете, ни положительных, ни отрицательных. Просто думаете: «О, это будет любопытно». Предателем его не считаю. Какой он предатель, почему? Он же давно живет за рубежом, — сказал Чепик «СЭ».

Сомов на Олимпиаде выступит на двух дистанциях — 50 и 100 метров брассом. На стометровке россиянин, который несколько лет назад уехал учиться в США, показал третий результат сезона в мире.

Олимпиада
Евгений Сомов
Сергей Чепиков
5
1
Читайте также
CAS отклонил апелляции россиян на лишение золота командного турнира Олимпиады-2022
Французской легкоатлетке запретили надевать хиджаб на церемонию открытия
Подозреваемого в убийстве Фарион задержали в Днепре
Защитник ЦСКА Илья Агапов: «Приход Николича воспринял позитивно, у меня будет шанс»
Актрису Аню Тейлор-Джой назвали самой красивой женщиной в мире
DM сообщила о рождении в Индии ребенка с двумя лицами и парным набором конечностей
Популярное видео
Бурдасов стал не нужен «Трактору»
Бурдасов планирует играть за «Трактор»
Хантер Миска — новый вратарь московского «Динамо»
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
«Торпедо» больше не ждет новичков
Максим Комтуа подписал контракт с «Динамо» / Новые правила КХЛ
Вадим Шипачев: уход из «Ак Барса», Билялетдинов, переезд в Минск
«Каролина» выставила Кузнецова на драфт отказов
СКА не будет играть на самой большой арене в мире
Евгений Кузнецов может продолжить карьеру в СКА
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Олимпийский чемпион Федоровцев поделился эмоциями от недопуска дочерей до Игр в Париже
«Ситуации в мире бывают разные, но такая мера — перебор». Олимпийский чемпион — о недопуске россиян на Игры-2024
Селиваненко — о матче Андреевой и Линетт: «Интересная встреча для первого круга»
Чесноков: «Медведев может обыграть Ринки Хидзикату даже на одной ноге»
Чесноков: «Потенциально Мирра Андреева может показать гениальную игру в Париже»
Селиваненко — о матче Медведева и Хидзиката: «Не стоит ожидать легких матчей»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Коротышкин — о плакате Сомова и Баха: «Мы все за мир, но Олимпиада не место для политических лозунгов»

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости