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Сегодня, 18:32

В Госдуме отреагировали на совместное фото российского пловца Сомова с главой МОК Бахом

Алина Савинова
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Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала совместное фото российского пловца Евгения Сомова и президента МОК Томаса Баха.

Снимок был опубликован на официальном сайте организации. На нем Сомов стоит рядом с Бахом и держит в руках флажок с лозунгом «Дайте миру шанс».

«Надеюсь, что это не так. Все-таки, хотелось, чтобы это было не так. В принципе, я кое-кого из тех, кто поехал на Олимпиаду знаю, и они у меня по-другому воспринимались. Надеюсь, все-таки, другие они преследуют цели, когда едут на Олимпиаду в Париж. Те же теннисисты. Но они живут за рубежом и маловероятно, что они в ближайшие 10 лет вернутся в Россию. А вот если с Сомова начали, то следующая девочка батутистка Анжела Бладцева, которой МОК все оплатил и наверняка попытаются ей воспользоваться», — цитирует Журову Vprognoze.ru.

Сомов станет единственным российским представителем водных видов спорта на Играх-2024. Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

Источник: Vprognoze.ru
Олимпиада
Евгений Сомов
Светлана Журова
Томас Бах
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