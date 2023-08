Пловчиха Сподаренко ответила на обвинения в предательстве после смены гражданства

Российская пловчиха Софья Сподаренко, которая теперь будет выступать за Казахстан, прокомментировала обвинения в предательстве.

«Меня тут спросили, как я перенесла хейт, связанный с моим переходом. А я такая: «Какой хейт?» Мне дали добро на почитать комменты. У меня броня от любого говна», — написала Сподаренко.

Кроме того, она выложила фотографию со смайликом поцелуя на ягодице. Something better to kiss (Кое-что получше для поцелуев), — подписала фото спортсменка.

25-летняя пловчиха объявила о смене гражданства в августе. Сподаренко родилась в Усть-Каменогорске (Казахстан). Она является чемпионкой России 2018 года на дистанции 50 м баттерфляем.