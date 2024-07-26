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Париж-2024

Сегодня, 17:55

Газета NY Post включила Ефимову в список самых сексуальных спортсменов Олимпиады-2024

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Юлия Ефимова.
Фото Соцсети

Американская газета New York Post составила список самых сексуальных спортсменов Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже.

В список попала 32-летняя российская пловчиха Юлия Ефимова.

«Прославленная российская спортсменка Юлия Ефимова приезжает в Париж с привлекательной внешностью, мастерством и преданными фанатами. Она стала первой женщиной, трижды выигравшей заплыв на 200 метров брассом на чемпионатах мира по водным видам спорта. Этот подвиг сам по себе является лишь свидетельством огромного успеха Ефимовой», — говорится в материале.

Ефимова получила нейтральный статус для участия в Олимпиаде, но не сумела выполнить олимпийские нормативы и не будет участвовать в соревнованиях.

Кроме того, в список вошли бегуньи Алика Шмидт, Наталья Качмарек и Лике Клавер, прыгуньи с шестом Молли Коудери, Алиша Ньюман, Кэти Мун и Сэнди Моррис, пловчиха Луана Алонсо, пловцы Келеб Дрессель и Леон Маршан, футболист Хулиан Альварес, дзюдоист Тедди Райнер и баскетболист Виктор Вембаньяма.

Самые сексуальные участницы Олимпиады-2024: кто будет украшать Игры в Париже

Плавание
Олимпиада
Юлия Ефимова
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