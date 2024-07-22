Сальников — о прибывшем на Олимпиаду Сомове: «Он действует самостоятельно, получил аккредитацию сам»

Президент всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» отреагировал на прибытие российского пловца Евгения Сомова на Олимпиаду в Париже.

«Сомов приобрел нейтральный статус. Сейчас он действует самостоятельно. За помощью к федерации он не обращался. Он получил аккредитацию сам. Последние два года он тренировался в США», — сказал Сальников «СЭ».

В июне 25-летний спортсмен получил нейтральный статус, дающий право участвовать в олимпийском турнире. В мае на соревнованиях в США он побил рекорд России на дистанции 100 м брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.

Сомов — единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.