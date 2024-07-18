Губерниев — о рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии ESPN: «Соглашусь, что Фелпс лучший»

Известный телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился с «СЭ» мнением о рейтинге лучших спортсменов XXI века по версии ESPN.

«В целом, согласен с рейтингом. Но я бы в десятку добавил Овечкина, Большунова и Фуркада. Можно добавить из Европы некоторые фамилии. Что касается первой позиции, то, пожалуй, я соглашусь», — сказал Губерниев «СЭ».

23-кратный олимпийский чемпион по плаванию Майкл Фелпс признан лучшим спортсменом XXI века по версии издания ESPN.

В рейтинг вошли 100 атлетов из разных видов спорта.

На втором месте в списке оказалась 23-кратная победительница турниров «Большого шлема» в одиночном разряде Серена Уильямс. Тройку замкнул чемпион мира в составе сборной Аргентины Лионель Месси.

(Александр Абустин)