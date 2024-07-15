ВАДА приветствует выводы World Aquatics по делу китайских пловцов

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало выводы из доклада комитета Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), проводившего оценку действий всех вовлеченных сторон в деле о положительных допинг-пробах 23 китайских пловцов.

«Это еще один отчет, в котором подробно говорится о том, что в этом деле все процедуры были соблюдены в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. ВАДА удовлетворено тем, что очередная проверка не нашла правонарушений со стороны международных антидопинговых органов», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-релиза ВАДА.

В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, поскольку не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. 9 июля сообщалось, что независимый прокурор не обнаружил ошибок в действиях ВАДА в деле с китайскими пловцами.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Играх примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.