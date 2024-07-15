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Допинг

15 июля, 23:27

ВАДА приветствует выводы World Aquatics по делу китайских пловцов

Сергей Разин
корреспондент
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) прокомментировало выводы из доклада комитета Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), проводившего оценку действий всех вовлеченных сторон в деле о положительных допинг-пробах 23 китайских пловцов.

«Это еще один отчет, в котором подробно говорится о том, что в этом деле все процедуры были соблюдены в соответствии с положениями Всемирного антидопингового кодекса. ВАДА удовлетворено тем, что очередная проверка не нашла правонарушений со стороны международных антидопинговых органов», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-релиза ВАДА.

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В апреле стало известно, что допинг-тесты 23 пловцов из Китая, принимавших участие в Олимпийских играх в 2021 году в Токио, дали положительный результат на наличие запрещенного препарата триметазидина. Тогда Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не стало отстранять спортсменов, поскольку не смогло опровергнуть информацию Китайского антидопингового агентства о непреднамеренности попадания запрещенного вещества в организмы спортсменов. 9 июля сообщалось, что независимый прокурор не обнаружил ошибок в действиях ВАДА в деле с китайскими пловцами.

Летняя Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В Играх примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев.

Источник: https://rsport.ria.ru/20240715/wada-1959894886.html?in=l
ВАДА
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