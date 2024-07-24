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Ефимова заявила, что может закончить карьеру в декабре 2024 года

Сергей Разин
корреспондент
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Юлия Ефимова.
Фото AFP

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, что может завершить карьеру в этому году.

«В связи с тем, что у меня пока ничего не получается, есть такой план, что в декабре я буду заканчивать. Но посмотрим», — приводит слова Ефимовой ТАСС.

Юлия Ефимова осталась недовольна своим номером. Ефимова вместо Олимпиады прилетела в Екатеринбург на Кубок России. И пожаловалась на условия в гостинице

24 июня Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на национальном чемпионате Багамских островов. При этом 32-летняя спортсменка не смогла квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, показав время 1.07,98. Норматив А составляет 1.06,79, норматив В — 1.07,12.

Ефимова является трехкратным призером Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратной чемпионкой мира, а также семикратной чемпионкой Европы.

Источник: ТАСС
Юлия Ефимова
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