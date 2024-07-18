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Париж-2024

Сегодня, 21:35

Олимпийская чемпионка собирается принять антибиотики перед заплывом в Сене

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Шарон ван Раувендал.
Фото Global Look Press

Олимпийская чемпионка 2016 года в плавании на открытой воде Шарон ван Раувендал заявила, что примет небольшую дозу антибиотиков для предотвращения диареи перед заплывом в Сене на Играх в Париже.

«К сожалению, сейчас речь идет только о качестве воды. За несколько дней до заплыва я приму легкую дозу антибиотиков для профилактики, чтобы предотвратить диарею. За день до старта мне надо будет выйти на тренировку. В прошлом году я тоже так делала, и тогда у меня немного сводило живот, ощущения, словно во время менструации», — приводит слова ван Раувендал AD.

В акватории Сены пройдут олимпийские соревнования по триатлону с 30 по 31 июля и 5 августа, а по плаванию на открытой воде — 8 и 9 августа.

Перед началом Игр-2024 было установлено повышенное содержание патогенных бактерий в реке Сена. На устранение проблемы были проведены мероприятия по очистке водоема.

Ранее министр спорта Франции Удеа Кастера и мэр Парижа Анн Идальго искупались в Сене.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.

Олимпиада
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