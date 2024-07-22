Российский пловец Сомов прибыл в Париж для участия в Олимпиаде

Российский пловец Евгений Сомов в соцсетях сообщил, что прибыл на Олимпиаду в Париже.

В июне 25-летний спортсмен получил нейтральный статус, дающий право участвовать в олимпийском турнире. В мае на соревнованиях в США он побил рекорд России на дистанции 100 м брассом, который ранее установил Антон Чупков. Сомов показал результат 58,72 секунды.

Сомов — единственный российский пловец, который выступит на Олимпиаде.