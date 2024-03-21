Российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны
Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что пловцы из России смогут выступить на международном турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны.
Местом проведения соревнований станет город Баня-Лука. Турнир запланирован на конец апреля.
«Ограничений не предполагается», — заявил Сальников ТАСС.
Ранее сообщалось, что на соревнования отправятся около 20 спортсменов.
На турнире российские пловцы смогут выполнить норматив, необходимый для участия в Играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.
8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.
Источник: https://tass.ru/sport/20304271
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