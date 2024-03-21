Российские пловцы выступят на турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что пловцы из России смогут выступить на международном турнире в Боснии и Герцеговине под флагом страны.

Местом проведения соревнований станет город Баня-Лука. Турнир запланирован на конец апреля.

«Ограничений не предполагается», — заявил Сальников ТАСС.

Ранее сообщалось, что на соревнования отправятся около 20 спортсменов.

На турнире российские пловцы смогут выполнить норматив, необходимый для участия в Играх в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа.

8 декабря 2023 года Международный олимпийский комитет допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе.