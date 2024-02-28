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Плавание

28 февраля, 02:50

Журова: «Как только появится реальная возможность, проведение турнира обязательно отдадут России»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова ответила на слова президента Всероссийской федерации плавания Владимира Сальникова о том, что Казань может получить право проведения чемпионата Европы в 2028 году.

«Во-первых, может быть, для кого-то это станет открытием, но руководители наших спортивных федераций продолжают кулуарно общаться с президентами международных федераций. Там не бывает случайных людей — кто-то за время работы завел дружеские отношения, многие друг к другу на юбилеи ездят, это правильно, это нормальная человеческая история. Во-вторых, так, как в свое время проводили в Казани чемпионат мира по водным видам спорта, не проводил, наверное, никто. Об этом знают и помнят, поэтому, как только появится реальная возможность, проведение турнира обязательно отдадут России», — цитирует «Газета.Ru» Журову.

Казань должна была принять чемпионат мира по водным видам спорта в 2025 году, но Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) приняла решение перенести соревнования из-за ситуации на Украине. Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что турнир может состояться в Казани в 2031 году.

Владимир Сальников. European Aquatics предложила провести ЧЕ-2028 в Казани
Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2024/02/27/22432489.shtml?updated
Плавание
Владимир Сальников
Светлана Журова
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