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22 марта, 11:47

В World Aquatics не против участия пловцов из России в евротурнире под флагом страны

Сергей Разин
корреспондент
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Международная федерация плавания (World Aquatics) не возражает против участия российских спортсменов в турнире в Боснии и Герцеговине.

«Это соревнование организовано не World Aquatics. Что касается российских спортсменов, которые смогут квалифицироваться на Олимпийские игры в Париже, то речь идет только о тех, кто зарегистрирован как индивидуальный нейтральный спортсмен. Любой индивидуальный нейтральный спортсмен, который выступит на этом или других соревнованиях, сможет показать квалификационное время для выступления в Париже», — приводит ТАСС заявление World Aquatics.

Юлия Ефимова будет среди тех, кто поедет в&nbsp;Боснию и&nbsp;Герцеговину. Отбираться на Олимпиаду под российским флагом? Пловцов пригласили на турнир в Боснию и Герцеговину

Ранее участие в турнире в Боснии и Герцеговине подтвердили Юлия Ефимова, Климент Колесников, Евгения Чикунова, Мария Каменева и Иван Гирев.

Международный турнир пройдет с 26 по 28 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина).

Источник: https://tass.ru/sport/20313977
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