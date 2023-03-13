Президент федерации плавания Сальников: «Мы ожидаем решения МОК, которое позволит ориентироваться на сегодняшнюю ситуацию»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников в комментарии для «СЭ» отреагировала на решение Международной федерации фехтования (FIE) о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.

«В ближайшее время федерация плавания не планирует конференцию ни по допуску на международные соревнования, ни по другим вопросам. Мы ожидаем решения МОК, которое позволит ориентироваться на сегодняшнюю ситуацию. Это касается и возможного выступления наших спортсменов на азиатском континенте. И другие вопросы, которые связаны с международной федерацией. Пока ожидают этого решения, о чем нас уведомили обе организации. Могут ли в ближайшее время допустить пловцов до международных соревнований? Шансы всегда есть. Вопрос: на каких условиях и будут ли они для нас приемлемы? Посмотрим какие условия. Мы не можем осуществить односторонний переход без понимания, на каких условиях это может происходить», — сказал Сальников корреспонденту «СЭ» Дарье Алексеевой.

10 марта Международная федерации фехтования (FIE) приняла решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии к соревнованиям.