Ищенко не ожидала, что ее включат в Международный зал славы плавания

Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко заявила, что решение включить ее в Международный зал славы плавания стало для нее неожиданным.

«Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают», — приводит ТАСС слова Ищенко.

Также она отметила, что эту новость сообщил ей президент Всероссийской федерации плавания Владимир Валерьевич Сальников.

14 марта стало известно, что россиянка будет включена в Международный зал славы плавания. Церемония пройдет 30 сентября в США.