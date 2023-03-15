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Сегодня, 15:24

Ищенко не ожидала, что ее включат в Международный зал славы плавания

Алина Савинова
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Пятикратная олимпийская чемпионка Наталья Ищенко заявила, что решение включить ее в Международный зал славы плавания стало для нее неожиданным.

«Абсолютно неожиданно. Очень почетно, спасибо большое за это решение. Номинацией оценили труд не только мой, но и огромного количества людей: тренеров, напарниц, всех, кто со мной работал. Я не знала, что мою кандидатуру рассматривают», — приводит ТАСС слова Ищенко.

Также она отметила, что эту новость сообщил ей президент Всероссийской федерации плавания Владимир Валерьевич Сальников.

14 марта стало известно, что россиянка будет включена в Международный зал славы плавания. Церемония пройдет 30 сентября в США.

Источник: https://tass.ru/sport/17271769
Наталья Ищенко
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