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Попов: «Для меня все происходящее с россиянами в мировом спорте выглядит диковато»

Алина Савинова
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Олимпийский чемпион Александр Попов высказался о решениях, которые Международный олимпийский комитет (МОК) принимает в отношении российских спортсменов и федераций.

«Для меня все происходящее выглядит диковато уже в силу того, что, для начала, никак не вписывается в рамки Олимпийской хартии. Поэтому для себя я решил, что не хочу и не буду в это вникать. Те четыре Олимпиады, в которых принимал участие я сам, были совсем другими. И по ценностям, и по духу, и по отношению к ним людей. Олимпийские игры — это прежде всего взаимоуважение. Уважение к соперникам, к результатам, как своим, так и чужим, уважение к спорту в целом. Поэтому сейчас мне просто больно смотреть на то, что происходит с олимпийским движением», — цитирует Попова RT.

Российские пловцы отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой World Aquatics с марта 2022 года.

В марте 2023-го МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1167726-popov-plavanie-mok
плавание
МОК
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