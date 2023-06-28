В Екатеринбурге могут открыть плавательную школу имени олимпийского чемпиона Попова

Олимпийский чемпион Александр Попов рассказал, что губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев предложил открыть плавательную школу в Екатеринбурге имени спортсмена.

«Да. Для меня это стало полной неожиданностью, если честно», — цитирует Попова RT.

По словам пловца, открытие школы наложит на него большие обязательства.

«Это прежде всего качество. В подготовке спортсменов, в тренерских кадрах, в результате. Мне, не скрою, было бы очень интересно реализовать такой проект. Когда губернатор поднял эту тему, я даже подумал, что это хорошая возможность как бы вернуться к тому, что когда-то дало путевку в жизнь мне самому. Видимо, пришло время», — добавил он.

Попов является 4-кратным олимпийским чемпионом, 6-кратным чемпионом мира и 21-кратным чемпионом Европы.