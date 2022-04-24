«Некоторые страны убирают конкурентов». Пловец Красных-о дисквалификации россиян на ЧМ

Российский пловец, призер Олимпийских Игр и чемпионатов мира Александр Красных рассказал о своих эмоциях после решения FINA отстранить сборную России до конца 2022 года со всех международных стартов под своей эгидой.

«Достаточно печальная история. Я беру в расчет все те события, которые произошли в мире плавания. Это печально. Изначально было двоякое впечатление по поводу происходящего, мне виделось что некоторые сборные просто уничтожают для себя конкуренцию.

Это лично мое мнение, не претендую на истину. В свое время читал воспоминания про Игры Дружбы 1984, о том как спортсмены узнали о том что не едут на Олимпиаду... У нас сейчас не Олимпиада, чемпионат мира. Тем не менее все равно обидно", — сказал Красных.

Отметим, что этим летом в Будапеште пройдет ЧМ по водным видам спорта.