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Сегодня, 18:31

«Некоторые страны убирают конкурентов». Пловец Красных-о дисквалификации россиян на ЧМ

Рустам Имамов
Корреспондент
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Российский пловец, призер Олимпийских Игр и чемпионатов мира Александр Красных рассказал о своих эмоциях после решения FINA отстранить сборную России до конца 2022 года со всех международных стартов под своей эгидой.

«Достаточно печальная история. Я беру в расчет все те события, которые произошли в мире плавания. Это печально. Изначально было двоякое впечатление по поводу происходящего, мне виделось что некоторые сборные просто уничтожают для себя конкуренцию.

Это лично мое мнение, не претендую на истину. В свое время читал воспоминания про Игры Дружбы 1984, о том как спортсмены узнали о том что не едут на Олимпиаду... У нас сейчас не Олимпиада, чемпионат мира. Тем не менее все равно обидно", — сказал Красных.

Отметим, что этим летом в Будапеште пройдет ЧМ по водным видам спорта.

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