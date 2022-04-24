Новости
Статьи FINA-2015 FINA-2017 FINA-2019 Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 18:20

Призер Олимпиады Красных объяснил пропуск чемпионата России по плаванию проблемами со здоровьем

Рустам Имамов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский пловец, призер Олимпийских Игр и чемпионатов мира Александр Красных рассказал о причинах, по которым он пропускает чемпионат России и текущем физическом состоянии.

«Нагрузку временно снизил, ввиду проблем личного характера. Не секрет, появились проблемы со здоровьем. Когда-то давно они уже были, проскакивали эти проблемы. И сейчас они возобновились. Может быть, ввиду неправильной подготовки. Я ведь сейчас занимаюсь практически без тренера. Когда вернусь на соревнования? Надо посмотреть что скажут врачи, дальше в зависимости от их решения будем плясать», — сказал Красных.

Чемпионат России по плаванию стартовал сегодня и продлится в Казани до 29 апреля.

1
0
Читайте также
«И тут он как попер на Старостина...» Вратаря «Спартака» надломил матч за сборную. Повесился в 32 года
У России восходит новая звезда тенниса. Андрей Рублев пережил перелом позвоночника и депрессию, а теперь пишет музыку и выносит Джоковича
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Президент ВФП заявил, что большая часть делегатов FINA выступает с нейтральной позицией в адрес России

«Некоторые страны убирают конкурентов». Пловец Красных-о дисквалификации россиян на ЧМ
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости