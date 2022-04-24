Призер Олимпиады Красных объяснил пропуск чемпионата России по плаванию проблемами со здоровьем

Российский пловец, призер Олимпийских Игр и чемпионатов мира Александр Красных рассказал о причинах, по которым он пропускает чемпионат России и текущем физическом состоянии.

«Нагрузку временно снизил, ввиду проблем личного характера. Не секрет, появились проблемы со здоровьем. Когда-то давно они уже были, проскакивали эти проблемы. И сейчас они возобновились. Может быть, ввиду неправильной подготовки. Я ведь сейчас занимаюсь практически без тренера. Когда вернусь на соревнования? Надо посмотреть что скажут врачи, дальше в зависимости от их решения будем плясать», — сказал Красных.

Чемпионат России по плаванию стартовал сегодня и продлится в Казани до 29 апреля.