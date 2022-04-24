«На тот момент они плелись в ногах, никого не видел». Пловец Красных о лишении золота ЧМ

Российский пловец, призер Олимпийских Игр и чемпионатов мира Александр Красных прокомментировал решение FINA пересмотреть итоги чемпионата мира по короткой воде 2016 года.

«Я только сегодня прочитал статейку, в которой увидел свое имя. Оказывается, когда я доплывал и американцы болтались где-то в ногах я был не прав... Может быть, мы и должны будем вернуть медали. Но насколько я знаю у России сейчас очень большие проблемы с почтовыми пересылками. И для начала, чтобы я вернул медали нужно с этими проблемами как-то разобраться. Пока что лично ко мне никто не обращался, конкретно из FINA не но никто не писал.

В этой ситуации нужно тщательно разобраться. Я не удивлюсь, если Артем был в том же списке ребят, у которых были проблемы перед Олимпиадой в Рио. Его ведь дисквалифицировали только из-за базы LIMS. По сути, ничего не дошли, он просто не доказывал свою точку зрения в суде... У нас трое таких. Что могу я сказать, спустя восемь лет забирать медаль. Насколько это правильно?На тот момент американцы проиграли. Я когда касался никого не видел на финише", — сказал Красных.

Напомним, что Красных стал чемпионом мира 2016 года в эстафете. Выступавший вместе с ним Артем Лобузов обвиняется в нарушении антидопинговых правил.